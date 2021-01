Instagram n’est pas satisfait des Reels et va revoir sa copie

Mécontent de ses Reels, Instagram entend revoir sa copie. La firme veut simplifier l’expérience et offrir de nouveaux outils de créations à ses utilisateurs. Instagram l’avoue « TikTok est en avance ».

Dans son entreprise de surpasser TikTok dans le domaine de la vidéo, Instagram a lancé les Reels. Ces courtes vidéos, inspirées de celles proposées par l’application chinoise, n’ont visiblement pas connu le succès escompté et Instagram compte bien y remédier. Lors d’une interview pour The Verge, le patron du réseau social, Adam Mosseri, a expliqué ne pas être tout à fait satisfait de la nouvelle fonctionnalité. « Nous grandissons à la fois en termes de partage et de consommation, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Et nous devons être honnêtes, TikTok est en avance ». Il faut dire que la dominance de TikTok dans le domaine n’est plus à prouver puisque l’application est utilisée par plus de 800 millions de personnes dans le monde. C’est moins qu’ Instagram et son milliard d’utilisateurs actifs mensuels. Néanmoins, le réseau social espère distancier TikTok, en s’inspirant de ses outils. La filiale de Facebook veut développer de nouveaux outils créatifs et permettre une meilleure expérience des Reels. « Je pense que nous devons nous améliorer dans le développement d’outils plus puissants et créatifs. Nous devons en donner aux gens plus créatifs que nous et qui vivent en créant du contenu de faire quelque chose de plus percutant. » En effet, contrairement à Reels, TikTok propose plusieurs fonctionnalités pour enregistrer et éditer ses vidéos facilement. On peut notamment utiliser des filtres, des effets. Autant de choses qui sont pour l’instant impossibles sur le réseau social de Facebook.

Le manque de clarté

Instagram déplore aussi le manque de clarté vis-à-vis de ses nouvelles fonctionnalités. Même si elles apparaissent dans deux catégories dédiées, les IGTV et Reels sont assez similaires. Adam Mosseri précise, « C’est probablement une distinction trop nuancée pour résonner avec qui que ce soit, alors nous cherchons comment nous pouvons – pas seulement avec IGTV, mais sur tout Instagram- simplifier et consolider ces idées. Cette année, nous devons nous concentrer sur la simplicité. » Cette motivation poussera sans doute Instagram à revoir sa copie et offrir une refonte de son application. La nouvelle mise à jour, déployée en novembre dernier, était loin d’avoir fait l’unanimité chez les utilisateurs qui déploraient l’intégration des Reels dans la page d’accueil.