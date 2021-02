Spider-Man : Keanu Reeves serait en discussion avec Sony

Sony entend élargir le Spider-Verse. Les studios plancheraient sur un spin-off avec Keanu Reeves dans le rôle-titre. L’acteur serait en discussion avec la firme pour incarner Kraven le chasseur.

En mai dernier, Sony faisait officiellement son entrée dans la guerre des super-héros du 7e art. La firme annonçait le lancement de son univers cinématographique, centré autour de la petite araignée du quartier. Dans les prochaines années, les studios prévoient d’élargir le spider-verse avec des films adaptés des aventures du personnage, mais aussi de ses antagonistes. En plus de Venom et Morbius, Sony préparerait un long-métrage consacré à Kraven le Chasseur. Selon les informations de The Illuminerdi, la firme serait même en discussion avec Keanu Reeves pour le rôle-titre. Si ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes, ce n’est pas la première fois que le nom de l’acteur est mentionné autour d’un projet Marvel. En 2019, Kevin Feige avait confié à Comic Book que Keanu Reeves avait été contacté pour une grande partie des films du MCU. « Je ne sais pas quand, ou même s’il rejoindra le MCU, mais nous voulons trouver une manière de le faire. » Il avait ajouté que Jake Gyllenhaal avait été approché de nombreuses fois avant d’accepter d’incarner Mysterio dans Spider-Man : Far From Home. Pas de raison de désespérer donc…

Mais c’est qui Kraven le Chasseur ?

Si vous n’avez pas lu les comics de Spider-Man, ce nom ne vous dit sans doute rien. Créé par Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko, le personnage apparaît pour la première fois dans The Amazing Spider-Man (vol 1) #15 en 1964. Il deviendra ensuite un ennemi récurrent de l’araignée. Après la mort de sa mère, et le remariage de son père, le jeune Serguei Kravinov s’enfuit et traverse l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Ne vivant que de la chasse, il est réputé pour avoir tué un gorille à mains nues. Lorsqu’il rencontre un sorcier africain, Serguei voit sa force et sa vitesse décuplées. Il n’a encore jamais été incarné pour le grand-écran. En attendant de découvrir si Keanu Reeves l’incarnera pour Sony, on retrouvera l’acteur dans les salles obscures pour Matrix 4. Le film sortira le 15 décembre prochain.