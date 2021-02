Orange augmente à son tour le prix de certains abonnements

Smartphone Par Amandine Jonniaux le 09 février 2021 à 13h30

Après SFR et Bouygues Telecom, c’est au tour de l’entreprise de Stéphane Richard d’augmenter les prix de certains de ses forfaits en échange de plus de data. Il est cependant possible de refuser ce changement de tarif.