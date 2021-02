Ce barbecue signé Weber a le WiFi, le Bluetooth et même un écran !

Qui a dit qu’un barbecue ne pouvait pas être connecté ? Weber s’est approprié l’idée avec une nouvelle gamme de grills connectés disposant du WiFi, du Bluetooth et même d’un écran, pour vous aider à confectionner les grillades parfaites cet été.

Il existe des réfrigérateurs connectés et même des serrures connectées, alors pourquoi pas des barbecues ? Même si le froid actuel dans nos régions ne nous donne pas vraiment envie de s’adonner à des grillades au soleil, on vous présente les nouveaux barbecues connectés de Weber. Depuis des années, la marque américaine propose son lot de produits connectés pour la cuisine, et elle vient de mettre à jour sa gamme Genesis avec de nouveaux grils Weber Connect. On retrouve les modèles EX-315 (1 029$), EX-335 (1 239$), SX-335 (1 349$) ainsi que le grill intelligent Spirit SX-315 à 849$, qui comprend les ajouts tels que le WiFi, le Bluetooth et l’écran pour un supplément par rapport à la version ordinaire du Spirit SX-315 à 599$.

Weber a procédé à quelques changements, dont, notamment, l’ajout du WiFi afin de contrôler la température et de vous guider, étape par étape, dans la cuisson de votre viande. Cela fait sens puisque ce paramètre est essentiel avec un barbecue, qui suppose une cuisson lente à des températures basses. L’application Weber Connect se dote également de nouveaux guides et recettes qui vous permettront, étape par étape, de préparer les grillades parfaites, avec des indications sur le réglage de la température et même des notifications lorsque vous devrez retourner un steak, par exemple. Toutes ces informations pourront aussi bien être affichées sur l’application mobile du constructeur ou sur son écran digital, dont la taille semble varier suivant le modèle choisi. En bref, c’est une sorte d’équivalent au Thermomix du Vorwerk pour les amateurs de barbecue, ou encore du Monsieur Cuisine Connect de Lidl (qui pourrait, hélas, quitter les rayons de l’enseigne). D’après The Verge, ces nouveaux modèles devraient être lancés ce printemps, pile à temps pour la hausse des températures. Les prix en euros n’ont pas encore été communiqués.