Spider-Man : Tobey Maguire et Andrew Garfield ne seront pas de la partie

La réunion des tisseurs pourrait finalement ne pas avoir lieu. Selon Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield ne seront pas au casting de Spider-Man 3. Il se murmurait depuis plusieurs mois que le nouveau long-métrage de Jon Watts explorerait les méandres du multivers en réunissant les différents interprètes de Peter Parker sur le grand-écran.

C’est sans doute le long-métrage le plus attendu de la phase 4 du MCU. Tom Holland va reprendre le rôle de Peter Parker dans le troisième opus des aventures du tisseur et les rumeurs sont nombreuses sur ce que nous réserve le film. Il se murmure depuis quelques mois maintenant que Marvel va réunir les différents interprètes du super-héros pour explorer les méandres du multivers. D’abord annoncée par Collider, la rumeur avait eu l’effet du bombe chez les fans qui se réjouissaient déjà de cette réunion. En pleine campagne promotionnelle pour Cherry, son nouvel film pour Apple TV+, Tom Holland calme nos ardeurs en démentant cette information. Il explique au micro de Esquire « Non, ils n’apparaîtront pas dans ce film. À moins qu’ils m’aient caché une énorme partie de l’intrigue, mais c’est un trop gros secret pour ne pas m’en parler. Mais à l’heure actuelle, non. Ce sera dans la continuité des Spider-Man que nous avons faits. » On sait en revanche que plusieurs protagonistes issus des deux précédentes licences seront bien au rendez-vous. Déjà apparu dans une scène post-crédit de Far from Home, J.K Simmons reviendra dans la peau de J.Jonah Jameson, le patron tyrannique de Peter Parker dans les films de Sam Raimi. Jamie Foxx et Alfred Molina reviendront aussi respectivement sous les traits d’Electro et Docteur Octopus.

Un coup de bluff ?

Tom Holland maîtriserait-il enfin le jeu de la promotion ? L’acteur, connu pour révéler à son insu des détails de l’intrigue avant la sortie des films, pourrait aussi bien jouer la carte bluff pour s’assurer qu’aucune information ne fuite d’ici décembre prochain. Marvel pourrait aussi avoir tout simplement caché une partie du long-métrage à l’acteur, comme c’était déjà le cas pour Avengers : Endgame. « Ils le font tout le temps. Dans Endgame, la scène funéraire de Robert.Downey Jr, pendant très longtemps, j’ai eu l’impression que c’était un mariage. Je suis sûr à 100 % qu’ils me trompent toujours. » Il faudra sans doute attendre le synopsis et les premières images pour en avoir le cœur net.