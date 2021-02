Découvrez les premières images du Parc Ghibli !

Si le Super Nintendo World fait envie à des milliers de fans de Mario avec ses couleurs flamboyantes et son univers bien à lui, le futur Parc Ghibli n’a rien à lui envier. Quelques photos ont été publiées par Otaku Calendar sur Twitter qui montrent deux parties du parc en cours de construction. Pour avoir un meilleur comparatif, Otaku Calendar a pris soin de mettre les photos du parc côte à côte avec des captures des films.

Ghibli Park will be opened 2022 in Aichi Prefecture. Howl's Castle and Irontown of Princess Mononoke will be reporduced !! pic.twitter.com/twPxz61CvR

