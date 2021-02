Justice League : Zack Snyder dévoile le nouveau Joker de Jared Leto

Après une première incarnation largement décriée, Jared Leto va revenir sous les traits du Joker. L’acteur jouera une version plus sombre du personnage pour la Snyder Cut de Justice League. Le réalisateur vient de diffuser les premières images.

Heath Ledger, Jack Nicholson et plus récemment Joaquin Phoenix, nombreux sont les acteurs à s’être glissé dans la peau du prince du crime. Si chacun avait alors été salué pour la performance, Jared Leto restait jusqu’ici la seule incarnation ratée du Joker dans Suicide Squad. Une situation qui pourrait bien changer avec la Snyder Cut de Justice League. Pour la relecture du film sorti en 2017, Zack Snyder s’est offert les services de Jared Leto et le résultat est plutôt convaincant. Pour Vanity Fair, le réalisateur de Batman v Superman a dévoilé les premières images de cette version plus sombre du personnage de Suicide Squad. On le découvre sur une photographie en noir et blanc et dans ce qui ressemble à un hôpital psychiatre. Les cheveux verts ont disparu, de même que le tatouage présent sur son front. À la place, l’acteur arbore un maquillage autour des yeux et sur les lèvres. Un look finalement beaucoup plus proche de ce que le 7e art nous avait déjà offert par le passé. Reste à voir désormais dans quel mesure le Némésis de Batman sera utilisé et quel sera son rôle dans l’intrigue.

ICYMI: V.F. has your first look at Jared Leto's all-new Joker from the #SnyderCut of Justice League. https://t.co/IG0pTDoQLL — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2021

En mars sur HBO Max

Pour découvrir cette nouvelle version de Justice League, il faudra patienter jusqu’au 18 mars prochain outre-atlantique. À cette date, le long-métrage sera disponible uniquement sur la plateforme HBO Max. Dans nos vertes contrées en revanche, il faudra faire preuve de patience. HBO Max n’étant pas encore disponible en France, il faudra sans doute s’attendre à une diffusion sur OCS Max. Le contrat qui lie les deux firmes doit se clore en 2022 et jusqu’à cette date, c’est encore le service qui bénéficie de l’exclusivité des séries HBO. Contrairement à Wonder-Woman 1984, Justice League n’est pas promis à une sortie en salle, ce serait donc logique. À moins que ce ne soit Warner TV qui soit choisie, comme c’était déjà le cas pour la série Raised by Wolves.