Google Chrome : attention, cette extension populaire abrite un malware !

Une extension pour Chrome permettant d’économiser votre RAM en sauvegardant vos onglets a été contaminée par un malware suite à un changement de propriétaire. Google l’a totalement désactivée.

Connaissez-vous le plugin Great Suspender ? Il s’agit d’une extension plutôt populaire pour Chrome, qui permettait d’économiser sa RAM, laquelle est généralement sollicitée plus que de raison sur le navigateur de Google. Pour cela, l’extension analysait les onglets ouverts et mettait automatiquement en veille ceux qui n’avaient pas été consultés depuis un moment afin de faciliter la navigation, même sur une machine des plus modestes. Malheureusement, cette extension a été supprimée par Google du Chrome Web Store, parce qu’elle abrite depuis peu… un malware !

Great Suspender aurait connu un changement de propriétaire l’année dernière, et c’est à ce moment-là qu’elle a commencé à accueillir des logiciels malveillants, plus précisément à partir de la version 7.1.8. Après avoir été supprimée de Microsoft Edge, elle est resté un moment dans les rayons du Chrome Web Store, avant que Google ne prenne des mesures drastiques à son encontre.

N’ayez crainte, vous êtes en sécurité

La firme de Mountain View l’a non seulement supprimé de sa liste des extensions de son navigateur, mais elle l’a également totalement désactivé pour les utilisateurs qui l’avaient installé sur leur navigateur. Même si vous aviez installé cette extension, le malware qu’elle contient ne pourra désormais plus s’en prendre à vous. N’ayez crainte, vous n’avez rien à faire. En revanche, concernant ces 28 extensions vérolées pour Chrome et Edge, vous feriez peut-être mieux d’y jeter un œil, puisque Avast nous alertait de leur présence il y a seulement une semaine.

Pour les utilisateurs chevronnés de Great Suspender qui l’utilisaient pour ses fonctions principales, à savoir la sauvegarde de leurs onglets, sachez qu’il existe toujours une solution pour récupérer les onglets perdus. Rendez-vous dans chrome: // history et recherchez l’ID l’extension de The Great Suspender (“klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg”). Vous devriez alors accéder à toutes les URL contenues dans l’extension. À l’avenir, vous devrez néanmoins trouver une autre solution pour accomplir les tâches qu’accomplissait l’extension, mais ce ne sont pas les plugins qui manquent sur le Google Web Store.