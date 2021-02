Microsoft a voulu racheter Pinterest (sans succès)

L’entreprise de Bill Gate aurait tenté d’élargir ses horizons, en essayant de racheter la plateforme Pinterest… sans succès.

L’information provient de Reuters via le Financial Times, et elle rapporte que Microsoft aurait tenté de racheter Pinterest… avant de finalement se rétracter. Le projet n’a en réalité rien de surprenant : Partenaires de longue date, les deux entreprises sont depuis des années déjà en étroite collaboration. Ainsi en 2019, Pinterest comptait parmi l’une des seules entreprises à avoir officiellement optimisé son expérience utilisateur pour le smartphone à double-écran du GAFAM, le Surface Duo. Par le passé, elle avait également développé une application native pour le feu Windows Phone, et propose encore aujourd’hui une Web App sur le Windows Store, ainsi qu’un outil intégré nativement au navigateur Microsoft Edge. Très populaire parmi les amateurs de tuto, de crafting et de DIY, la plateforme lancée en 2010 reste encore aujourd’hui l’une des préférées des internautes, malgré le succès florissant des nouveaux géants du moment, comme TikTok ou Instagram.

Trop cher pour Microsoft

Pourtant, et malgré de sérieuses discussions entamées entre les deux parties, le rachat de Pinterest ne se sera finalement pas concrétisé. Toujours selon le Financial Times, cet échec résulterait du regain de succès de Pinterest en 2020. Boosté par le confinement, et l’attrait nouveau des internautes pour le do-it-yourself, le réseau social a enregistré une importante croissance cette année, avec +37% d’utilisateurs actifs dans le monde, pour un total de 459 millions d’inscrits. 100 millions de nouveaux arrivants en 2020 qui ont conduit le réseau social à une nette hausse de sa valeur, qui atteint désormais les 51 milliards de dollars de valorisation boursière. Un montant bien trop important pour Redmond, dont la plus grosse acquisition à ce jour en termes de plateforme sociale reste LinkedIn, racheté en 2016 pour 26,2 milliards de dollars.