Le minage du Bitcoin consommerait plus qu’un pays entier

D’après une étude de l’université de Cambridge, le minage de Bitcoin consommerait plus qu’un pays comme l’Argentine en un an.

Voilà un fait qui devrait probablement refroidir les écologistes en herbe amateurs de cryptomonnaies. D’après une étude de l’université de Cambridge relayée par la BBC, le minage de Bitcoin — à l’échelle mondiale — consommerait près de 126,36 TWh sur une année. À titre de comparaison, c’est plus que la consommation annuelle d’un pays comme l’Argentine (121 TWh), ou que celle des Pays-Bas (108,9 TWh). S’il s’agissait d’un pays, le Bitcoin se classerait ainsi comme le 29e pays le plus énergivore au monde, juste derrière la Norvège. « L’énergie utilisée par le Bitcoin pourrait alimenter toutes les bouilloires utilisées au Royaume-Uni pendant 27 ans » ironise l’un des chercheurs à l’origine de cette étude.

Alors que le Bitcoin continue de faire parler de lui et n’en finit plus de grimper, les chercheurs alertent sur cet impact écologique, qui risque lui aussi d’augmenter à l’avenir. Récemment, le bitcoin a franchi un nouveau record, celui des 48 000$, avant de s’affaisser légèrement. La raison ? L’investissement de 1,5 milliard de dollars de Tesla en Bitcoin et la volonté de l’entreprise de permettre à ses clients de régler leurs achats dans cette devise. L’annonce a fait s’envoler très franchement le cours du Bitcoin, si bien que des analystes estiment désormais qu’Apple pourrait suivre en en achetant pour 5 milliards de dollars, poussant de multiples entreprises à suivre cette voie. En d’autres termes, si les événements se poursuivent de cette façon, l’impact énergétique et écologique du Bitcoin pourrait être largement décuplé à l’avenir. Il convient néanmoins de nuancer ces propos, puisqu’une autre étude réalisée par CoinShare, estimait quant à elle que près de 73% de l’énergie utilisée à des fins de minage de Bitcoin proviendrait d’énergies renouvelables.