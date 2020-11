Chrome vous laisse lui dicter quoi faire dans la barre d’adresse

Avec Chrome Actions dans la version 87 du navigateur, Google vous permet de taper directement des actions à effectuer dans la barre d’adresse, sans avoir à vous perdre dans ses menus.

Pour effectuer de nombreuses petites tâches comme effacer son historique, ses cookies passer en navigation privée ou encore traduire une page web, il ne sera bientôt plus nécessaire d’aller chercher la commande adéquate dans les menus de Google Chrome. Le navigateur est en effet en train de déployer Chrome Actions, une nouvelle fonctionnalité vous permettant de renseigner directement l’action à accomplir dans la barre d’adresse de Chrome. Vous pourrez par exemple taper « supprimer historique » pour que le navigateur vous propose directement de le faire. Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est compatible qu’avec les six commandes suivantes :

Effacer les données de navigation (historique, cookies, etc…)

Gérer les modes de paiement

Ouvrir une fenêtre de navigation privée

Gérer les mots de passe

Mise à jour de Chrome

Traduire une page

Chrome Actions est actuellement en cours de déploiement sur la version 87 du navigateur de Google, qui a été elle-même déployée la semaine dernière. Cette mise à jour apporte par ailleurs un bond assez significatif des performances, avec un lancement 25% plus rapide, le chargement des pages 7% plus rapide et une meilleure gestion de la mémoire vive, ce qui est longtemps resté l’un des grands points noirs du navigateur de Google. Cette mise à jour permet également de corriger près de 33 vulnérabilités de sécurité. Il faudra donc sans doute plusieurs jours voire quelques semaines pour que la fonctionnalité Chrome Actions devienne entièrement fonctionnelle. À terme, si Google y ajoute des commandes, cela pourrait devenir une excellente solution pour éviter de multiplier les allers/retours dans les réglages du navigateur.