Mercredi 10 février, Charisma Carpenter a publié un long communiqué pour dénoncer le comportement « toxique » de Joss Whedon sur les tournages de Buffy contre les vampires et Angel. Celle qui incarnait Cordelia Chase dans la série de 1997, apporte son soutien à Ray Fisher qui avait dénoncé des comportements similaires sur le plateau du film sorti en 2017.

« Pendant presque deux décennies, j’ai tenu ma langue » Sur Twitter, Charisma Carpenter publie un long-communiqué dans lequel elle dénonce le comportement toxique du réalisateur et scénariste Joss Whedon. Celle qui incarnait Cordelia Chase dans la série de 1997, explique que « Joss Whedon abusait de son pouvoir à de nombreuses reprises ». Elle détaille plusieurs incidents qui sont intervenus durant sa grossesse. « Quand Joss a appris ma situation, il a demandé à me rencontrer. Lors d’une réunion, qui s’est déroulée à porte close, il m’a demandé si je voulais le garder. Il a attaqué mon personnage, s’est moqué de mes croyances religieuses, m’a accusé de saboter la série, puis m’a renvoyé sans cérémonie la saison suivante, une fois que j’avais accouché ». Elle dénonce aussi les conditions de travail et notamment le fait qu’elle devait se présenter à une heure du matin, alors qu’elle n’était plus qu’à trois mois de son terme. Elle confie même avoir eu des contractions de Braxton Hicks à cause du stress.

« Son renvoi de The Flash a été la goutte qui fait déborder le vase »

Huit mois après les déclarations de Ray Fisher, qui accusait le réalisateur de comportements déplacés, Charisma Carpenter confie avoir participé à l’enquête ouverte chez Warner Bros. Elle explique « son renvoi de The Flash a été la goutte qui fait déborder le vase pour moi ». Elle déplore aussi le fait qu’en 2021 « les professionnels doivent encore choisir entre dénoncer leurs conditions de travail et la sécurité de l’emploi. » Les réactions face à ces déclarations n’ont pas tardé et nombreux de ses anciens partenaires à l’écran ont apporté leur soutien à l’actrice. Sarah Michelle Gellar s’est exprimée sur Instagram. « Tandis que je suis fière d’avoir mon nom associé à Buffy Summers, je ne veux plus jamais qu’il soit associé à celui de Joss Whedon. Je suis désormais plus concentrée à élever ma famille et survivre à la pandémie, donc je ne ferais pas de déclaration supplémentaire. Mais je soutiens tous les survivants d’abus et suis fière d’eux pour avoir parlé. » Selon le Hollywood Reporter, Joss Whedon n’a pas souhaité réagir aux déclarations de Charisma Carpenter.