Microsoft Surface Duo : Le smartphone à double-écran arrive en France

Commercialisé depuis cet été outre-Atlantique, le Surface duo de Microsoft arrivera officiellement en France au début de l’année prochaine.

Microsoft avait beau nous l’avoir promis, l’arrivée du Surface Duo en France commençait doucement à se faire oublier. Pourtant, l’entreprise américaine vient d’annoncer dans un communiqué officiel, que son impressionnant smartphone à double écran ferait son arrivée sur le marché canadien et européen – et donc hexagonal, d’ici le début de l’année prochaine.

Sans en dévoiler beaucoup sur la date de commercialisation exacte du terminal, ni sur son prix en euros (affiché à 1399,99$ pour la version 128 Go et 1499,99$ pour la version 256 Go aux États-Unis), le Microsoft Surface Duo promet donc de devenir l’un des nouveaux visages du smartphone haut de gamme de 2021. À noter que contrairement au Galaxy Z Fold 2 de Samsung, il ne s’agira ici pas d’un écran pliable, mais bien de deux écrans indépendants, fonctionnant en parallèle et “pensés pour garantir toujours de productivité à ses utilisateurs”. Pliable à volonté, l’écosystème et les applications du Surface Duo seront notamment conçus, promet Microsoft, pour s’adapter parfaitement à ce nouvel environnement double écran.

Une fiche technique en retrait

Officialisé en 2019, le Microsoft Surface Duo s’équipe de deux écrans AMOLED de 5,6 pouces en 1800 x 1350 px. Sous le capot, la firme américaine avait à l’époque opté pour un SoC Qualcomm Snapdragon 855 et 6 Go de RAM. En termes d’autonomie, on retrouve à l’intérieur du terminal une batterie de 3450 mAh, mais pas de charge sans-fil ni de NFC. Un unique capteur photo, de 11 Mpx en f/2.0 et un lecteur viennent compléter la fiche technique de l’appareil. En dépit de l’ambitieux concept proposé par le double écran du Surface Duo, le smartphone ne devrait donc pas proposer de réelle innovation sur le plan technique, à l’heure ou la nouvelle norme mobile premium tend à se tourner vers le nouveau Snapdragon 888.