Netflix va adapter la saga Redwall (Rougemuraille)

Netflix continue d’élargir son catalogue avec des adaptations de romans fantastiques. La plateforme vient de mettre la main sur les droits de l’intégralité de l’œuvre de Brian Jacques et prépare un film et une série sur la saga Rougemuraille, Redwall en anglais.

Netflix n’a pas fini d’adapter des romans d’Heroic Fantasy pour sa plateforme. La plateforme vient d’annoncer qu’elle avait obtenu les droits d’adaptation de l’intégralité de l’œuvre de Brian Jacques. L’écrivain est à l’origine de la saga Redwall, ou Rougemuraille dans la langue de Molière. Le développement du film a été confié à Patrick McHale, un scénariste américain connu pour avoir été le directeur de la création des deux premières saisons de la série Adventure Time entre 2010 et 2012. Il a aussi œuvré pour les dix épisodes de La Forêt de l’Étrange. Le film d’animation devrait reprendre les éléments d’intrigue des romans et suivre les aventures des animaux habitants l’abbaye de Rougemuraille. Elle a été fondée par Martin le Guerrier et ses amis après que celui-ci ait libéré Mousseray d’une terrible chatte sauvage nommée Tsarmina. Depuis l’esprit du guerrier veille sur l’abbaye, mais la paix est souvent bouleversée par de nombreuses vermines. Ce n’est pas la première fois que les aventures des petites souris sont portées à l’écran puisqu’une série consacrée à l’univers était diffusée sur France 2 en 1999.

Une série centrée autour du personnage de Martin le Guerrier

Le prochain film de Patrick McHale ne sera d’ailleurs le seul projet consacré à l’univers des romans puisque Netflix développerait aussi une série d’animation. Elle nous plongera plusieurs années avant les événements du film et suivra les aventures de Martin le Guerrier et donc la création de l’Abbaye de Rougemuraille. Les petits comme les grands vont donc pouvoir découvrir plus un détail l’univers créé par Brian Jacques. L’entreprise Redwall Abbey s’est d’ailleurs réjouie de cette nouvelle collaboration dans un communiqué. « Brian a souvent parcouru le monde pour raconter ses histoires sur Redwall à un jeune public, le plus souvent dans leurs écoles. Brian aurait été heureux de voir que Netflix partage sa joie et son désir de donner vie à ses histoires en tant que nouvel univers de films, de séries et potentiellement bien plus encore pour un public de tous âges ». Avec la portée mondiale de Netflix et le succès de ses différentes productions, nul doute que son vœu sera exaucé. Pour l’instant, Netflix ne donne pas de date de diffusion pour les deux projets.