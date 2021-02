Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 : les codes sources mis aux enchères

Les hackers qui s’étaient attaqués à CD Projekt ont mis leurs menaces à exécution et ont fait fuiter le code source du jeu Gwent, tout en mettant aux enchères ceux de Cyberpunk 2077 et de The Witcher 3.

En début de semaine, CD Projekt avait indiqué aux membres de sa communauté de joueurs s’être fait piraté et volé des documents confidentiels, ainsi que les codes sources des jeux Cyberpunk 2077, The Witcher 3 et Gwent. Les hackers avaient laissé une note à CD Projekt Red, précisant que le studio avait 48 heures pour trouver un arrangement avec eux avant qu’ils ne fassent fuiter les codes sources ou qu’ils ne les vendent. C’est désormais chose faite, puisque les codes sources en question ont été mis aux enchères sur internet. Le compte Twitter vx-underground a partagé cette information avec une capture d’écran de ce que pourrait être le véritable code source du jeu Gwent.

Update: a mistake was made. They stated starting bid $1kk. This was assumed as a typo for $1,000. They meant $1,000,000. They are also selling immediately for $7,000,000. Attached images supplied by @DrFurfagMD pic.twitter.com/JnOcwnGqZk — vx-underground (@vxunderground) February 10, 2021

Il a aussi déclaré que les hackers avaient déjà mis aux enchères les codes sources de Cyberpunk 2077 et de The Witcher 3 sur le site EXPLOIT avec un prix d’entrée à un million de dollars. Dans le lot, on retrouve aussi le code source du spin-off de The Witcher 3 intitulé Thronebreaker. Les hackers précisent que le tout sera vendu immédiatement à celui qui est prêt à en offrir 7 millions de dollars. Pour pouvoir enchérir, les participants doivent obligatoirement déposer la somme équivalente à 0,1 Bitcoin, soit un peu moins de 4000 euros aujourd’hui. Cette enchère pourrait être une mise en scène, comme elle pourrait être tout à fait légitime. The Verge a contacté KELA, une entreprise spécialiste de la cybersécurité, qui lui a confirmé que ces enchères pourraient être tout à fait sérieuses. En effet, demander aux personnes de déposer une somme d’argent conséquente avant de pouvoir participer serait le signe d’une action sérieuse et de la détermination des hackers d’aller jusqu’au bout de cette affaire.