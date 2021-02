Deadpool : Ryan Reynolds répond avec humour à la lettre d’un fan

Il y a 5 ans, un fan de Deadpool adressait une lettre à son interprète. Sa réponse, écrite 5 ans plus tôt, n’a finalement jamais atteint son destinataire. Pour l’anniversaire du premier film, Ryan Reynolds l’a publiée sur Twitter.

En février 2016, Ryan Reynolds enfilait le costume de Deadpool pour la seconde fois. Après une première apparition controversée dans X-Men Origins : Wolverine, l’acteur avait enfin eu l’opportunité d’offrir au super-héros les aventures qu’il méritait. Ce premier long-métrage avait alors été largement salué par les amateurs de comics et le grand public en général. Pour partager son enthousiasme, Hunter avait envoyé une lettre à l’acteur en 2017, soit un mois seulement après la sortie du premier opus sur le grand écran. Ryan Reynolds s’était alors empressé de lui répondre, mais visiblement, la missive n’a jamais atteint son destinataire. À l’occasion du 5e anniversaire du film, Ryan Renolds l’a partagée sur Twitter. On peut aisément dire qu’il n’a rien à envier à son personnage côté humour. Il écrit : « Merci pour tous les mots gentils dans ta lettre. Je me réjouis de l’accueil réservé à Deadppol jusqu’ici, et oui, je suis content qu’on ait pu le faire à notre manière. Peux-tu imaginer si Deadpool rejoignait le MCU avec Disney ! Haahahahaha. Pour ce qui est des suites, il y en aura plein. Attends-toi à en retrouver tous les deux ans. C’est un immense honneur de mettre un masque. » Il ajoute aussi non sans humour que pour être « badass », il faut « se concentrer sur une chose. Pour moi, c’est le métier d’acteur. Il ne faut pas investir dans plusieurs business comme les autres célébrités. Pour ma part, j’ai fait quelques investissements dans un festival de musique « Fyre ». Une belle référence au Fyre Festival qui fait l’objet d’un documentaire sur Netflix.

Five years later, I’m still in awe of Deadpool fans. Hunter wrote me this letter after #Deadpool came out and somehow my response never got mailed. Holds up. Mostly. pic.twitter.com/xYh1XChIb3 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 13, 2021

Deadpool 3 pour bientôt ?

5 ans plus tard, l’histoire nous aura appris que le développement des prochains opus de Deadpool n’a pas été aussi facile. Le rachat de la Fox par Disney aura bouleversé les plans de Reynolds et son équipe. En janvier dernier, Kevin Feige avait annoncé qu’il serait bien intégré au MCU et qu’il devrait être interdit au moins de 16 ans. Une bonne nouvelle pour les fans qui craignait que sous l’égide de Disney, le héros ne subisse un petit relooking pour correspondre à la politique de Disney en matière de contenus. Reste à voir désormais qu’elle direction prendra le projet et surtout quand il débarquera dans les salles obscures. Le tournage ne devrait être lancé qu’en 2022, il faudra donc s’armer de patience. En attendant, il sera possible de voir ou revoir Deadpool sur Disney+, dès le 23 février prochain. Une entrée sur la plateforme rendue possible avec le lancement de la nouvelle destination : Star.