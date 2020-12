FPV Combo : le premier drone de courses de DJI est en fuite !

Apparues en Allemagne dès 2011, les courses de drones ne cessent de gagner en popularité. Il existe même une ligue professionnelle, la Drone Racing League, qui organise un championnat international grâce à l’appui de sponsors, comme en F1 ! Il n’est donc guère étonnant de voir DJI s’intéresser de près à ce sport mécanique de précision.

Après avoir lancé son Mini 2 début novembre, DJI pourrait dévoiler son premier FPV Combo en janvier. Une fuite partage l’emballage de ce nouveau drone très racé, habillé de noir avec des touches de rouge. Surtout, l’appareil est fourni avec un casque et un contrôleur de type manette de jeux. Le casque permet au pilote de voir en temps réel ce que la caméra du drone capte en direct.

Looks like spaceship!

Someone who got evaluation didn't keep their NDA. pic.twitter.com/qyFycphly6

