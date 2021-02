NVIDIA : la RTX 3060 sera disponible à la fin du mois !

Après avoir lancé ses RTX 3070, 3080 et 3090 — et malgré la pénurie actuelle — NVIDIA va lancer une version un peu moins haut de gamme fin février, la GeForce RTX 3060.

C’est officiel, même si ce n’était plus vraiment une surprise : les GeForce RTX 3060 de NVIDIA seront mise en vente le 25 février prochain ! Pour rappel, il s’agit du modèle le plus accessible des nouvelles cartes graphiques de série 30 du constructeur, et elle devrait être vendue à partir de 335 euros. Tandis que la pénurie pour les modèles les plus haut de gamme semble partie pour durer, d’autant plus avec l’effervescence autour du Bitcoin et des cryptomonnaies en général, cette carte un peu moins premium devrait probablement s’imposer d’elle-même à son lancement dans nos contrées. Malheureusement, la demande est telle que les prix pourraient eux aussi être amenés à s’envoler, comme on a pu le voir avec les RTX 3070, 3080 et 3090, et même avec certaines 3060 vendues en avance. La situation devrait être d’autant plus tendue puisque le Nouvel An chinois de vendredi dernier a mis une partie de l’industrie chinoise à l’arrêt.

La RTX 3060 s’appuie, comme ses grandes sœurs, sur la nouvelle architecture Ampère de NVIDIA. Elle est gravée en 8 nm, et propose près de 3 584 Cuda Cores, 28 RT Cores et 112 Tensor Cors. Ses fréquences s’étalent de 1320 à 1 777 MHz et on disposera de 12 Go de mémoire GDDR6 192 bits à 15 Gbps. Elle s’avère logiquement moins puissante que les RTX 3070, 3080 et 3090, mais NVIDIA promet tout de même des performances exceptionnelles en jeu, puisqu’elle sera capable de prendre en charge un titre en 60 images par seconde en 1080p, avec le ray-tracing activé.