Fortnite : des skins Tron : Legacy sont disponibles dans la boutique

Après l’avoir teasé sur Twitter, Epic Games a dévoilé des skins inspirés de Tron : Legacy, disponibles à l’achat dans la boutique du jeu.

Avec son thème un peu farfelu pour la saison 5 du chapitre 2, les crossovers s’enchaînent mais ne se ressemblent pas ! Après GI Joe, Predator ou encore Terminator, Epic Games vient de dévoiler la nouvelle collection de skins sur Fortnite ! Le jour d’avant, Epic Games avait affolé la toile avec un audio de l’Agent Jones. Dans cet audio, on l’entendait trouver un vieil ordinateur et se faire aspirer par celui-ci. Si certains pensaient qu’il s’agissait de Tron, d’autres avaient suggéré qu’il pourrait s’agir d’un crossover avec Jumanji. C’est raté pour ces personnes puisqu’il s’agit bel et bien d’un crossover avec Tron : Legacy.

Juste un jour après l’avoir teasé, Epic Games a ravi les fans de la franchise en mettant à leur disposition des skins inspirés de l’univers de Tron : Legacy. Les skins sont compris dans l’ensemble « Fin de Transmission ». Au total, il y a une dizaine de tenues, ainsi que des accessoires aux couleurs de Tron, tels que le planeur Lumicycle et l’accessoire de dos/pioche Disque d’Identité. Les dix tenues disponibles s’appellent Encrypteur, Pare-feu, Proxy, Mégaoctet, Transfert, Séquenceuse, Interface, Connectique, Encodeuse ou encore Bande passante. Une collection dans le thème du numérique, donc !

La collaboration ne s’arrête pas là puisqu’un portail serait apparu sur la map du jeu, ce qui laisse penser que d’autres éléments pourraient voir le jour d’ici peu. Une mission spéciale peut-être ? Ou un univers totalement inspiré de Tron : Legacy ? Les suggestions fusent mais seul le temps, ou les dataminers, pourront nous éclairer.