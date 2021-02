Nintendo tiendra un nouveau Nintendo Direct ce 17 février !

Ce Nintendo Direct marque la fin d’une longue période d’absence pour Nintendo, qui va consacrer cinquante minutes à des annonces concernant des nouveaux jeux et des titres déjà sortis sur Switch.

Après plus d’un an et demi d’absence, Nintendo vient de dévoiler la date d’un nouveau Nintendo Direct, qui aura lieu le 17 février à 23h (heure française) et qui durera une cinquantaine de minutes. On a encore très peu d’information alors le suspens est à son comble. Le Nintendo Direct devrait s’articuler en deux temps. Le premier volet sera consacré à des annonces sur les jeux déjà disponibles tels que Super Smash Bros Ultimate, comme l’a précisé directement Nintendo. Le deuxième temps sera consacré aux nouveaux jeux sur Nintendo Switch pour le premier semestre 2021. Cette partie n’a pas du tout été développée et c’est pour cela que les suggestions et opinions fusent sur les réseaux.

Les joueurs s’attendent d’ores et déjà à une annonce concernant les jeux Zelda puisque la franchise fête ses 35 ans cette année. D’autres joueurs encore s’attendent à des annonces concernant des jeux déjà dévoilés, tel que Monster Hunter Rise qui sort le 26 mars prochain. Mais quelques autres rumeurs pourraient aussi être adressées, comme sur un possible jeu Resident Evil qui sortirait exclusivement sur Switch. C’est AestheticGamer qui en a informé la toile via son compte Twitter. Il rappelle que, lorsque Capcom s’était fait pirater et voler des fichiers, un jeu du nom de Resident Evil Outrage était apparu et devait être prévu pour le dernier trimestre 2021. Selon Aesthetic Gamer, ce jeu est en fait le nouveau nom de Resident Evil Revelations 3, sur lequel a été basé le prochain Resident Evil Village. Il suggère que le titre aurait été retravaillé indépendamment afin de créer le jeu Resident Evil Outrage, qui sera une exclusivité temporaire sur la Nintendo Switch.

Évidemment, il ne s’agit pour l’instant que de rumeurs. Pour en savoir plus, de manière officielle, il faudra suivre le Nintendo Direct du 17 février à 23h, qui sera diffusé sur la chaîne Youtube de Nintendo France ainsi que sur son site officiel.