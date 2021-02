Nothing : la marque de Carl Pei rachète Essential

La nouvelle entreprise de Carl Pei n’a encore rien officialisé côté produits. Pourtant, elle a déjà racheté Essential, l’entreprise fondée par Andy Rubin, co-créateur d’Android.

Après une officialisation volontairement mystérieuse sur le marché de la tech, Nothing, l’entreprise de Carl Pei fait à nouveau parler d’elle. Cette fois, il n’est pas question de levée de fonds record pour l’ancien patron de OnePlus, mais plutôt d’une acquisition prometteuse, celle d’Essential. L’entreprise créée par Andy Rubin, cofondateur d’Android avait sombré sans trop faire de vague l’année dernière, mais elle avait pourtant bien failli transformer l’industrie du smartphone en 2017 avec son Essential Phone, qui intégrait non seulement une conception modulaire, mais aussi un écran borderless, particulièrement novateur pour l’époque. En ce début d’année, c’est le site 9to5Google qui confirme le rachat à 100% de la marque Essential par Nothing, après un récent dépôt de brevet auprès de l’Office britannique de la propriété intellectuelle, le 11 novembre dernier.

Nothing x Essential

Comme la majorité des annonces faites par Nothing depuis son lancement officiel, le rachat d’Essential s’impose comme un revival plutôt inattendu. Alors que l’entreprise de Carl Pei avait annoncé des écouteurs true wireless d’ici l’été en guise de premier produit, on peut donc facilement imaginer qu’elle ne se limitera pas aux accessoires tech, et investira également le marché du smartphone à l’avenir. S’il y a définitivement peu de chance de voir les Essential PH1 et PH2 ressuscités, cette collaboration pourrait permettre à Nothing d’imaginer un téléphone modulaire, capable de s’adapter parfaitement aux besoins et aux envies de ses utilisateurs. Un projet qui n’est pas sans rappeler celui de Google avec son Ara en 2016. En attendant d’en savoir davantage sur les prochaines sorties de Nothing, la marque pourtant très jeune peut se targuer de jouer dans la cour des grands, en récoltant le soutien de grands noms de l’industrie.