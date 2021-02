WandaVision devient la série la plus populaire au monde

En seulement quatre semaines, la série Disney+ se hisse à la première place des séries les plus populaires du monde (en ce moment).

WandaVision a ouvert la voie aux séries estampillées Marvel sur Disney+. Si le succès en salle de la licence n’était plus à prouver, il restait encore à la plateforme de déterminer s’il en serait de même pour ses productions sérielles. On peut dire que Marvel et Disney ne se sont pas trompés en portant les aventures des super-héros sur le petit écran. Selon Parrot Analytics, moins de quatre semaines après son lancement, WandaVision se hisse à la première place des séries les plus populaires du monde. L’institut précise qu’elle était déjà placée à la 6e place du classement des séries originales, dans la semaine du 11 au 17 janvier. Pour analyser cette popularité grandissante, Parrot Analytics s’est intéressé à plusieurs données. Dans un premier temps, sa cote de popularité sur la toile a été passée à la loupe avec notamment le nombre d’articles sur le sujet, les comportements des spectateurs sur les réseaux et aussi les notes laissées sur les différents forums. Enfin, l’institut qui se consacre à l’évaluation de l’audience dans le domaine du divertissement, s’est intéressé aux données de piratages pour se représenter la demande du public. Il a en revanche dû se passer des chiffres officiels d’audience sur Disney+. La plateforme reste assez discrète sur le sujet.

Une stratégie payante pour Disney

Contrairement à Netflix ou Amazon Prime Video, Disney+ mise sur une diffusion hebdomadaire pour ses différentes productions. En plus d’être une manière de s’assurer de garder ses abonnés, cela permet à la série de s’imposer plus durablement dans le paysage audiovisuel. Selon Parrot, cette montée en puissance est le résultat de cette stratégie de publication. Elle précise que c’est ce qui a permis à The Mandalorian d’avoir été la série le plus demandée au monde au cours de sa diffusion. Reste à voir désormais si WandaVision se maintiendra en tête du classement jusqu’au dernier épisode. Elle pourrait ensuite rapidement être remplacée par Falcon and The Winter Soldier, aussi très attendue des fans Marvel.