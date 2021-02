Samsung Galaxy A52 : une fuite dévoile son prix et sa fiche technique

Snapdragon 720G, batterie de 4500 mAh, quad camera… le Samsung Galaxy A52 continue de faire l’objet de fuites. Le média allemand WinFuture dévoile une grande partie de sa fiche technique et un prix de départ à 349 euros.

Les contours du Galaxy A52 se précisent. Le prochain représentant de la populaire gamme A de Samsung fait à nouveau l’objet de fuites. Et si elles sont exactes, il ne reste plus grand chose à découvrir du modèle. Les journalistes toujours très bien informés de WinFuture ont en effet dévoilé toute sa fiche technique, ainsi que son prix et une série de visuels.

Sous le capot, on devrait bien retrouver un Qualcomm Snapdragon 720G pour le Galaxy A52 et un Snapdragon 750G pour le Galaxy A52 5G. WinFuture confirme également la présence d’une batterie 4500 mAh qui devrait assurer une autonomie très confortable au modèle. Le smartphone Samsung proposerait 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. Stockage qu’il serait possible d’étendre via une carte microSD.

Comme prévu, le Samsung Galaxy A52 devrait proposer un écran Super Amoled de 6.5” pouces (2400x1080p). Le lecteur d’empreinte serait positionné sous l’écran. WinFuture ne donne pas de détails sur le taux de rafraîchissement mais confirme qu’il devrait être plus élevé. On peut donc espérer que SamMobile ait vu juste la semaine dernière et que les modèles A52 et A52 5G offrent respectivement du 90 Hz et du 120 Hz.

Côté photo, WinFuture annonce une configuration portée par un capteur principal de 64 MP et un module a priori ultra grand angle de 8 MP. Le média ne tranche pas sur les deux autres capteur dorsaux de 5 et 2 mégapixels mais note qu’ils pourraient être chargés de gérer le mode macro et les effets de profondeur. Les amateurs de selfie devraient quant à eux être servis avec, à l’avant, un confortable capteur de 32 MP.

Les modèles seraient proposés dans des coloris noir, blanc bleu et lavande dont WinFuture offre des visuels détaillés sur son site. Selon le média, le Galaxy A52 4G serait commercialisé à 349 euros et le Galaxy A52 5G à 429 euros. Pour vous faire une idée de ce que propose la concurrence, n’hésitez pas à faire un tour sur notre guide des meilleurs smartphones milieu de gamme.