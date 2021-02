En 2020, les ventes d’ordinateurs sous Chrome OS ont dépassé les Mac

D’après les chiffres d’IDC, les ventes d’ordinateurs sous Chrome OS ont dépassé celles des machines sous macOS en 2020, tandis que Windows a perdu en attractivité.

La pandémie de coronavirus qui a frappé le monde a sensiblement augmenté les besoins informatiques des particuliers, pour coller aux besoins nouveaux en terme de télétravail. C’est donc en toute logique que les ventes d’ordinateurs portables ont explosé en 2020, mais il semblerait que ça soit l’OS de Google, Chrome OS, qui a bénéficié de la plus forte progression. D’après les chiffres partagés par le cabinet IDC, les ventes d’ordinateurs sous Chrome OS ont en effet dépassé toutes les prévisions l’année écoulée, jusqu’à dépasser celles des ordinateurs d’Apple, sous macOS. Les ventes d’ordinateurs sous Chrome OS ont commencé à dépasser celles de Mac à partir du second trimestre 2020, jusqu’à atteindre les 10% de parts de marché. Elles ont ensuite continué de progresser au troisième trimestre (11,5%) puis encore davantage au quatrième trimestre (14,4%). En parallèle, les ventes de Mac ont elles aussi augmenté, mais pas autant, passant de 5,8% au Q1 à 7,6% au Q2 et 8,4% au Q3, mais elle se sont légèrement affaissées au quatrième trimestre pour s’établir à 7,7%.

Il semblerait donc que Chrome OS n’ait pas réellement grappillé des parts de marché du côté de macOS, mais plutôt du côté de Windows. Le système d’exploitation de Microsoft a en effet perdu beaucoup d’attractivité en 2020, les ventes d’ordinateurs Windows passant de 87,5% au premier trimestre, à 81,7% au deuxième trimestre, puis 78,9% au troisième trimestre et enfin 76,9% au dernier trimestre. Notons par ailleurs qu’il s’agit là des chiffres de ventes en 2020. D’après statcounter, en terme d’utilisation, Windows reste immensément majoritaire avec 76,26% du marché, suivi par macOS avec 16,91%, et enfin Linux et Chrome OS au coude-à-coude avec 1,91% chacun.