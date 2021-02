Nintendo Switch : Reggie Fils-Aimé savait que la console allait cartonner

Reggie Fils-Aimé est récemment revenu sur le succès de la console Nintendo Switch, ce qui l’a poussé à prendre sa retraite, sachant Nintendo dans une situation prospère.

Reggie Fils-Aimé, ou plus intimement connu sous le nom de « Regginator« , a été le président de la filiale américaine de Nintendo pendant plus de 13 ans. Depuis sa retraite, l’ancien président n’en est pas moins actif puisqu’il enchaîne les plateaux TV et autres apparitions publiques afin de parler de son expérience dans l’entreprise japonaise. Récemment, dans un podcast signé Gamertag, Reggie Fils-Aimé est revenu sur ce qui l’a motivé à prendre sa retraite il y a maintenant presque deux ans. C’est dans un dialogue sur le succès de la Nintendo Switch qu’il a révélé avoir été influencé par la sortie de la console. En effet, Reggie Fils-Aimé affirme avoir quitté son poste de Président chez Nintendo America avec le futur succès de la Switch en tête. Il savait que Nintendo serait prospère encore plusieurs années grâce à la console.

Et il avait raison puisque, depuis sa sortie, la Nintendo Switch s’est vendue à près de 80 millions d’exemplaires. Le gros avantage qu’offre la Nintendo Switch est son côté multifonctions, qui s’adapte à la vie des consommateurs. Selon lui, elle répond à un besoin précis qu’ont les gens actifs qui est de pouvoir continuer à jouer, ou reprendre sa partie n’importe où et n’importe quand sans avoir à se priver de jeux compatibles avec les consoles de salon classiques. La Nintendo Switch est aussi une console qui est adaptée aussi bien aux joueurs expérimentés qu’aux joueurs occasionnels, ou bien même aux familles, la plateforme étant particulièrement accessible aux enfants. À partir du moment où il avait compris l’enjeu de cette nouvelle console, il savait qu’elle réaliserait d’excellentes performances sur le marché en raison de sa praticité.

Mais dans le podcast, Reggie Fils-Aimé ne s’est pas arrêté là. En plus d’avoir pressenti le succès de la Switch, il avoue également avoir tout de suite remarqué le potentiel de la Nintendo DS et de Nintendogs, ainsi que de la Wiimote et de Wii Sports, des jeux qui ont tous connu de beaux lancements et une belle longévité également. Autant dire qu’il a le nez fin et l’œil aiguisé !