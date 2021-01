Xbox Game Pass : déjà plus de 18 millions d’abonnements !

La popularité du Xbox Game Pass grandit de jour en jour. Le « netflix des jeux vidéo » proposé par Microsoft enregistre désormais 18 millions d’abonnements.

Le Xbox Game Pass compte désormais plus de 18 millions d’abonnements, soit 3 millions de plus qu’en septembre 2020, où il avait été rapporté que le service comptait 15 millions d’abonnements. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service proposé par Microsoft. Un abonnement ) 9,99 euros par mois vous donnent accès a plus d’une centaine de jeux, dont certains sont disponibles sur la plateforme dès le jour de leur sortie. Les jeux sont souvent renouvelés sur la plateforme ce qui vous donne l’opportunité de ne jamais être à court de nouveautés.

Cela fait déjà plus d’un an que Microsoft mise sur le Xbox Game Pass, en essayant de proposer des jeux toujours plus attrayants. Les résultats de cette démarche, un an plus tard, sont éloquents, car le nombre d’abonnements ne cesse d’augmenter. L’acquisition de studios par Microsoft, comme récemment ZeniMax Media, maison-mère de Bethesda, est un des facteurs qui contribue à la plus grande diversité du catalogue du Xbox Game Pass ainsi que la qualité grandissante des jeux proposés.

Le lancement des consoles dernière génération, les Xbox Series X et S, pourraient aussi être à l’origine de ce bond spectaculaire. Effectivement, ces consoles sont disponibles à la vente depuis le 10 novembre dernier, et certains joueurs pourraient en avoir profité pour s’offrir l’accès au service de Microsoft, afin de profiter pleinement de l’expérience next-gen ou encore d’avoir accès aux quelques jeux uniquement disponibles sur les Xbox Series. En plus de ces données, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a annoncé que le service Xbox Live compte plus de 100 millions de membres actifs chaque mois.