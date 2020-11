Bientôt une application TV pour le xCloud de Microsoft ?

Après les Xbox Series X et S, xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft, devrait débarquer sur téléviseurs connectés l’an prochain.

Xbox n’a pas seulement l’intention de proposer la console de jeu vidéo la plus puissante du monde ou de racheter les plus gros studios vidéoludiques. Xbox semble avoir fait le vœu de l’omniprésence. C’est en tout cas ce que laissent entendre les récents propos de Phil Spencer, le directeur de la branche jeu vidéo de Microsoft, dans une interview avec le média américain The Verge. Que ce soit sa plateforme de cloud gaming, xCloud, ou son service de jeu à la demande, Xbox Game Pass, la firme de Redmond aurait l’attention d’étendre l’accessibilité de ses offres à tous les terminaux possibles : non seulement les consoles, les PC et les smartphones, mais aussi les smart TVs !

Phil Spencer l’a affirmé au micro de Decoder, le podcast de The Verge : une application Xbox pour téléviseurs connectés devrait être disponible dès l’année prochaine (pourquoi pas à travers une clé HDMI). « Je pense que vous la verrez apparaître dans les douze prochains mois, a déclaré le patron de Xbox. Je ne pense pas que quoi ce soit pourrait l’en empêcher. » Il fait évidemment référence aux déboires du cloud gaming sur les appareils Apple. Microsoft aurait néanmoins l’intention de développer une version web de son service xCloud, pour le rendre accessible sur iOS. Selon The Verge, toujours, Microsoft penserait même à donner accès au xCloud par le biais de Facebook Gaming. En attendant, le service devrait être bientôt rendu disponible sur les nouvelles consoles Xbox Series X et S. Malgré cette emphase sur le cloud gaming, Phil Spencer dément, certes assez vaguement, le fait que les deux nouvelles consoles seront les dernières de la firme : « Je ne pense pas que (les Xbox Series X et S) seront les dernières grosses machines que nous commercialiserons. Nous pensons xCloud comme un lieu d’accueil pour des jeux hybrides, capables de naviguer facilement entre le cloud et le hardware local. »