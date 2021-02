Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux au catalogue

Après les arrivées du début de mois, Microsoft annonce l’arrivée d’autres jeux sur le Xbox Game Pass, et le programme s’annonce encore plus chargé.

Microsoft vient de dévoiler les 7 jeux qui seront disponibles dans la deuxième partie du mois de février. Dès le 18 février, 3 jeux seront disponibles. Tout d’abord il y aura Code Vein, qui sera uniquement disponible sur PC. Puis on retrouvera Pillars of Eternity 2 : Deadfire – Ultimate Edition, qui sera jouable sur cloud et console. Enfin il y aura Wreckfest, qui sera disponible sur tous les supports (cloud, console et PC). Le 23 février, ce sera au tour de Killer Queen Black de faire son entrée sur cloud et console. Enfin, le 25 février, trois jeux sont au programme : Dirt 5, sur tous les supports, Elite Dangerous, sur console, et Superhot : Mind Control Delete sur PC uniquement.

En plus de tous ces nouveaux jeux, Microsoft a annoncé l’arrivée d’une flopée de jeux compatibles avec les commandes tactiles, donc pour y jouer sur tablette ou téléphone Android via le cloud, pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate uniquement. Ces jeux sont Bridge Constructor Portal, Morkredd, Neoverse, Nowhere Prophet, Spiritfarer, The Little Acre, et Yooka-Laylee and the Impossible Lair. De nombreux contenus additionnels sont également disponibles sur un bon nombre de jeux, tels que Destiny 2, Fallout 76, Microsoft Flight Simulator ou encore Minecraft Dungeons.

Comme d’habitude, les nouveaux jeux en font partir quelques uns du catalogue. Les jeux qui vont nous quitter sont Dirt 4, puis Momodora: Reverie Under the Moonlight, Mother Russia Bleeds, Oxenfree, The Jackbox Party Pack 4 et Vambrace: Cold Soul dès le 28 février. N’hésitez alors surtout pas pour en profiter lorsque vous le pouvez encore.