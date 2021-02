Twitch et Facebook Gaming ont explosé leur record d’audience en janvier

L’année 2020 semble avoir profité à tous les acteurs de l’industrie du gaming, comme cela a été le cas pour Twitch et Facebook Gaming, qui ont doublé leur audience en un an.

Twitch et Facebook Gaming, deux concurrents dans le monde du livestream, ont connu une croissance importante pendant l’année 2020. Selon une étude comparative de StreamElements et Rainmaker.gg, Twitch et Facebook Gaming ont enregistré des records d’audience depuis un an, jusqu’au mois de janvier 2021. Sur les graphiques présentés, on voit très clairement que janvier 2021 a été le meilleur mois comparé à l’année passée pour les deux plateformes. En réalité Twitch et Facebook Gaming ont enregistré plus du double de leur audience entre janvier 2020 et janvier 2021.

Même si l’audience reste bien plus importante sur Twitch que sur Facebook Gaming, son ascension pendant 2020 a été tout aussi fulgurante. Pendant le deuxième trimestre 2020, Facebook Gaming a bénéficié d’une augmentation de 75% de ses heures de visionnage. N’oublions pas que Facebook est arrivé assez récemment dans le monde du livestream, tout juste lancé en 2018. C’est un succès qui est en grande partie dû à la pandémie et aux nombreux confinements à travers le monde. Cette situation restera profitable à l’industrie du gaming tant qu’elle ne se sera pas stabilisée. Avec des chiffres aussi impressionnants, on pourrait même envisager que le gaming ne perde pas en valeur, même si un « retour à la vie normale » devait arriver. Le jeu vidéo s’installe dans de plus en plus de foyers et devient un loisir de plus en plus démocratisé, même chez les personnes les plus âgées.

En ce qui concerne les jeux les plus diffusés sur Twitch, Rust prend la première place, suivi de près par les classiques League of Legends, Fortnite, Call of Duty : Warzone ou encore Minecraft. StreamElements ne manque pas de préciser que Twitch a la capacité de transformer n’importe quel jeu en blockbuster tellement la plateforme est importante et les créateurs y sont influents.