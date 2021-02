Xbox : voici le nouveau casque sans fil !

Ce casque sans fil Xbox a été élaboré avec les dernières technologies de spatialisation du son, ce qui permettra aux joueurs d’avoir une plus grande immersion en pleine partie.

Les casques proposés par Microsoft étaient jusqu’alors tous filaires, une réelle différence avec ce nouveau casque sans fil. De manière générale, les casques sans fil offrent un plus grand confort lors de parties. C’est également ce sur quoi Sony mise déjà depuis quelques années, le dernier en date étant le casque-micro sans fil PULSE 3D, sorti en même temps que la PlayStation 5.

Le Casque sans fil Xbox a été conçu pour une plus grande immersion lors des parties sur les consoles dernière génération de Microsoft, les Xbox Series X et S. Microsoft explique que le casque est compatible avec les technologies de son spatial telles que Windows Sonic, Dolby Atmos ou encore DTS Headphone : X. Ces technologies permettent de situer un son dans l’espace, ce qui permet au joueur de visualiser d’où proviennent les bruits de tirs, les bruits de pas ou tout autre son servant à la localisation de quelque chose dans un jeu. C’est une des premières fonctionnalités que recherche un joueur lorsqu’il achète un casque gaming parce que cela offre un réel avantage lors de parties compétitives. En ce qui concerne le micro, Microsoft précise avoir travaillé sur une technologie qui permet d’isoler le son de la voix du joueur afin de filtrer les bruits ambiants souvent indésirables, et sur un mode sourdine automatique. Pour ce qui est de l’autonomie, le casque a une longévité de 15 heures maximum avec une charge de 3 heures, et seulement 30 minutes de charge vous permettront de jouer jusqu’à 4 heures. Un point intéressant à noter est que le casque peut être connecté simultanément à votre console et à votre téléphone, « ce qui permet par exemple de continuer une conversation sur votre téléphone tout en jouant à votre console« .

Le design du casque vous rappellera sans doute les couleurs de la nouvelle Xbox Series X, noir avec un liseré vert autour des écouteurs. C’est un design sobre mais efficace, qui est à l’image de la marque. Le casque sera bien évidemment ajustable et pourra donc convenir à toutes les têtes qui souhaitent l’utiliser. Le Casque sans fil Xbox sera vendu au prix de 99,99 euros à partir du 16 mars 2021. Il sera notamment disponible sur le Microsoft Store. Une vidéo de présentation du casque et de ses performances est disponible sur Youtube.