Amazon aurait conclu un énorme contrat avec Donald Glover

La série Mr & Mrs Smith avec Phoebe Waller Bridge et Donald Glover, ferait partie d’un plus vaste contrat scellé entre l’acteur et la plateforme Amazon Prime Video. Plusieurs séries et films seront au programme.

Il y a quelques jours, on apprenait qu’Amazon allait développer une série inspirée de Mr and Mrs Smith. À l’affiche, Phoebe Waller-Bridge fera face à Donald Glover, l’acteur qui s’est illustré dans la série Community. Le projet qui doit arriver en 2022 ferait finalement part d’un vaste contrat conclu entre Donald Glover et Amazon. C’est du moins ce qu’avance The Hollywood Reporter dans ses colonnes. Selon le média américain, le géant du e-commerce s’offrira les services de l’acteur et producteur, mais aussi de son frère : Stephen Glover. Une transaction à huit chiffres qui permettrait à Amazon d’enrichir son catalogue avec plusieurs productions sérielles et filmiques. L’une d’entre elle, baptisée Hive, tournerait autour d’une icône de la musique et les rumeurs parlent d’une figure à la hauteur de Beyoncé. La production pourrait être assurée par Janine Nabers, à qui l’on doit notamment la série Watchmen. Les réunions d’écritures auraient même débuté et Malia Obama, la fille de l’ancien président américain, âgée de seulement 22 ans, pourrait être de la partie. Pour l’instant, Amazon n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de The Hollywood Reporter.

Donald Glover déjà sous contrat avec Disney et FX

Les liens que pourraient nouer Amazon Prime Vidéo et Donald Glover n’impacteront visiblement pas la série Atlanta. Selon The Hollywood Reporter, l’acteur sera au casting de deux prochaines saisons, comme c’était déjà le cas pour les premiers épisodes. La production sera lancée en mars prochain et les deux salves d’épisodes seront filmées successivement. En revanche, on ne connaît pas encore la date de diffusion. Pour rappel, Atlanta suit deux cousins qui tentent de percer dans le monde du rap dans la ville américaine. Tout au long de leurs parcours respectifs, ils seront confrontés à des problèmes raciaux et économiques.