Facebook accusé d’avoir gonflé ses audiences publicitaires

L’entreprise aurait artificiellement – et volontairement, gonflé ses audiences publicitaires, afin de rassurer ses annonceurs quant à l’efficacité des campagnes de publicité ciblée, et de maximiser ses profits.

L’affaire date de 2018, mais refait surface aujourd’hui après la diffusion de plusieurs documents juridiques dévoilés mercredi, et mettant en cause la plateforme de Mark Zuckerberg. Pendant des années, Facebook aurait largement surévalué les estimations d’audience potentielle de ses publicités ciblées auprès des annonceurs. Dans un e-mail interne à l’entreprise rapporté par le site de The Verge, un employé explique ainsi : “Ce sont des revenus que n’aurions jamais dû avoir, car ils étaient basés sur des fausses données”. Une situation qui aurait permis à Facebook de rassurer ses annonceurs, tout en leur faisant miroiter une audience impossible à atteindre via son outil “Potentiel Reach”.

Dans les détails de la plainte, on peut ainsi lire que “Facebook savait que son Potential Reach était gonflé et trompeur. (…) Facebook savait que le problème était largement causé par des faux comptes et des doublons. (…) Des dirigeants ont empêché des employés de réparer le problème parce qu’ils pensaient que «l’impact sur les revenus (serait) significatif”. De son côté, la société californienne a réagi via son porte-parole Joe Osborne, en expliquant que son Potential Reach n’était rien d’autre qu’une estimation à destination des annonceurs : “Nous expliquons clairement comment elle est calculée sur notre interface publicitaire. Cet outil de planification de campagne publicitaire n’est jamais utilisé pour facturer les annonceurs”. Pas sûr que cela suffise à tirer le groupe de ce nouveau mauvais pas, à l’heure où Facebook est largement pointé du doigt dans sa guerre contre Apple au sujet de la publicité ciblée. Rien qu’en 2020, le groupe a ainsi tiré plus de 29 milliards de dollars de profits, pour un chiffre d’affaires total de 86 milliards de dollars (chiffres eMarketer). En 2021, les prévisions indiquent un revenu net de 96,6 milliards de dollars sur le secteur publicitaire, soit près de 24,5% du marché mondial.