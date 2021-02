Amazon va produire une série Mr & Mrs Smith

Voilà une nouvelle qui ravira les amateurs de films d’espionnage. Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studio, a annoncé que Phoebe Waller Bridge (Fleabag) et Donald Glover (The Community) serait à l’affiche d’une série inspirée de Mr & Mrs Smith. Elle arrivera en 2022 sur Amazon Prime.

Mr & Mrs Smith va être adapté pour Amazon Prime Video. L’intrigue du film de 2005 sera au cœur d’une série produite pour la plateforme. Sur Instagram, la directrice d’Amazon Studio, a dévoilé l’identité des deux acteurs qui se glisseront dans la peau de espions. C’est sur Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge que leur choix s’est porté. Ce n’est d’ailleurs pas leur première collaboration avec la plateforme puisque Phoebe Waller-Bridge était à l’écriture et la production de Fleabag pour BBC Three et Amazon Studios. De son côté, l’acteur connu pour son rôle dans The Community était à l’affiche de Guava Island en 2019. Le duo a aussi déjà collaboré à l’écran dans Solo : A Star Wars Story. Glover incarnait Lando Calrissian alors que Waller-Bridge prêtait sa voix au droid L3-37. C’est d’ailleurs l’alchimie entre les deux acteurs qui aurait poussé Amazon à les envisager pour les rôles. Ils seront aussi à la production aux côtés de Yariv Milchan, Michael Schaefer (New Regency) et Jenny robins (Wells Street Film). L’écriture sera quant à elle assurée par Francesca Sloane, qui a déjà œuvré sur la série Fargo.

Déjà promise au succès ?

John et Jane Smith sont mariés depuis plusieurs années et connaissent quelques difficultés conjugales. Mais ce couple en apparence ordinaire cache en fait un lourd secret, ils sont tous les deux tueurs à gage et ignorent tout des activités de leur conjoint. C’est lorsqu’ils vont se retrouver en compétition pour le même contrat qu’ils vont apprendre la vérité. Sorti en 2005, le film de Doug Liman réunissait pour la première fois à l’écran Brad Pitt et Angelina Jolie. Le long-métrage avait rapporté pas moins de 487,3 millions de dollars au box-office. La série qui débarquera en 2022 sur la plateforme s’annonce déjà comme un succès.