Steam : Valve a banni un développeur à cause de… son pseudo

Le développeur avait choisi le pseudo de « Very positive », mais cela a engendré une réaction plutôt négative du côté de chez Valve, qui a choisi de bannir son compte. On vous raconte l’histoire.

Steam est probablement la plateforme la plus fréquentée par les joueurs PC pour acheter des jeux, ou encore se faire un avis sur un jeu en particulier. Pour cela, les joueurs peuvent se référer aux évaluations données par les autres membres de la plateforme, une évaluation qui prend la forme d’une appréciation, telle que « Très positives », « Very positive » en anglais. Un certain développeur, voulant mettre en avant ses jeux sur la plateforme, a donc pris la liberté d’appeler son entreprise « Very Positive ». En effet, il se trouve que le nom du développeur et les évaluations du jeu ne se trouvent pas très loin l’un de l’autre sur la fiche d’un titre, et qu’en plus ils utilisent la même couleur et la même police. C’est donc une technique qu’il a utilisé pour duper les joueurs et les laisser penser que ses jeux étaient tous très bien notés, alors qu’ils ne l’étaient peut être pas.

En apprenant le subterfuge, Valve a donc décidé de bannir le compte du développeur « Very Positive » sur le motif que cette tactique est une « manipulation des évaluations ». Le développeur en question n’est absolument pas d’accord avec ces accusations, puisqu’il dit lui même qu’il n’a en aucun cas manipulé les évaluations, mais manipulé le nom du développeur. Il espère donc maintenant faire entendre raison à Valve afin qu’il puisse récupérer son compte, ce qui a peu de chance d’arriver. En effet, même s’il essaye désormais de se défendre et de justifier sa bonne foi, le développeur avait déjà pris la parole publiquement à ce sujet en parlant au média Vice de sa technique.

Il leur a dit qu’il était certain de pouvoir s’en sortir tellement la ruse était grossière. Il avait aussi admis qu’il savait « que les évaluations avaient un impact énorme sur la décision du client. J’ai remarqué que les noms du développeur et de l’éditeur sont placés juste à côté des évaluations et ont la même couleur, et j’ai décidé de l’exploiter à des fins personnelles. » Si l’astuce n’avait pas été rendue publique, le développeur s’en serait peut être sorti, mais maintenant, tout ce qu’il peut espérer c’est repartir de zéro.