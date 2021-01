Steam : 2020, l’année de tous les records

Avec 120 millions d’utilisateurs actifs par mois et une augmentation du temps de jeu de 50%, Steam a enregistré des chiffres records en 2020. Merci le confinement !

Valve a publié sa rétrospective pour l’année 2020 et ce sont des chiffres en hausse en ce qui concerne Steam. L’année qui vient de passer a été riche en bouleversements, mais ce qui a marqué le monde entier a été le temps considérable passé enfermé chez soi. C’était donc une aubaine pour l’industrie vidéoludique qui a connu un succès sans précédent. C’est le cas de Steam, qui affiche un nombre impressionnant de membres actifs. Il y a eu pas moins de 120 millions de personnes actives par mois, et 62,6 millions par jour. Un pic de 24,8 millions de joueurs actifs en simultané a aussi été enregistré. En ce qui concerne les jeux, il y a eu une augmentation de 21% d’achats par rapport à 2019 ainsi qu’une augmentation de 50% du temps de jeu global. Les jeux VR ont aussi connu une forte croissance, grâce à la sortie de Half-Life : Alyx. Valve note une augmentation du temps de jeux de 30% et une augmentation des ventes de 32%. Au total, Valve a compté plus de 1,7 millions de premières utilisations de SteamVR en 2020.

En publiant également le nombre d’activation de démos durant leurs festivals de jeux Steam, on peut y voir une nette augmentation entre le festival de printemps et le festival d’automne, ce chiffre passant de 0,6 million au printemps, à 3,1 millions en été et jusqu’à 5,1 millions en automne. Avec de tels chiffres Valve espère que les nombreuses sessions de jeu « ont apporté un peu de réconfort pour contrebalancer les événements hors du commun de 2020 ».

Tout en revenant sur l’année passée, Steam en profite pour officialiser quelques-unes des modifications ou nouveautés prévues en 2021. Valve a notamment prévu de lancer Steam China au début de cette année. L’application mobile va avoir droit à une petite mise à jour de rafraîchissement. Ils pensent aussi à de nouvelles manières de pouvoir récompenser les utilisateurs du programme de points Steam, introduit en 2020.