Nyan Cat : Une version remastérisée mise aux enchères pour ses 10 ans

Le mème le plus célèbre de son époque fête ses dix ans. Pour l’occasion, son créateur l’a remis à l’honneur avec une version remastérisée, vendue aux enchères sur la plateforme Foundation.

Si le nom de Christopher Torres ne vous dit probablement rien, vous connaissez forcément Nyan Cat, son œuvre la plus célèbre. Devenu un véritable phénomène sur Internet, le chat au corps de pop-tart a marqué toute une époque de la culture web. Aujourd’hui, il fête ses dix ans. L’occasion de prendre un petit coup de vieux, mais aussi de lui rendre hommage comme il se doit. Pour célébrer la décennie d’existence de son mème, Christopher Torres a ainsi réalisé une version remastérisée de son œuvre, avant de la mettre aux enchères sur Foundation, une plateforme dédiée à l’art numérique.

Plus de 25 600 $ déjà engagés

Les enchères ont ouvert hier rapporte le site de The Verge, mais autant vous dire que l’engouement des internautes envers une version inédite de la chanson la plus insupportable du web (bien avant Baby Shark) était à la hauteur de nos espérances. Alors que la vente se terminera ce soir vendredi 19 février 2021, le prix a déjà dépassé les 25 600 $. Pour autant, la transaction finale ne se fera pas en dollars, mais en Ethereum, une des cryptomonnaies les plus populaires du moment. À l’issue de cette mise aux enchères, le chanceux vainqueur remportera un GIF de 1400x1400p composé de 12 images. Un artwork spécialement conçu pour les dix ans du phénomène, et qui apportera à son propriétaire assure l’artiste “+10 en charisme, +10 de chance et +15 de bonheur”. Évidemment, il s’agit ici d’un (généreux) don plutôt que d’un véritable achat. Celui qui remportera le nouveau Nyan Cat ne pourra probablement pas en garder l’exclusivité bien longtemps. Espérons pour lui qu’il connaîtra un succès aussi fulgurant que son grand frère, dont la vidéo YouTube cumule à elle seule plus de 183 millions de vues.