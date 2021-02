Un énorme parc aquatique va se construire juste à côté des temples d’Angkor

Angkor, le fameux site cambodgien classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, pourrait subir la concurrence insolite et potentiellement dévastatrice d’un complexe touristique géant ! Le constructeur du parc a obtenu le feu vert du gouvernement du pays.

NagaCorp, une entreprise de Hong-Kong, a reçu en mai dernier l’autorisation du gouvernement cambodgien pour commencer la construction d’un complexe de loisirs baptisé Angkor Lake of Wonder, à proximité immédiate d’Angkor. Ce parc aquatique mesurera 75 hectares et proposera 900 chambres d’hôtel afin que les touristes puissent admirer la splendeur des 200 temples en grès érigés au IXe siècle dans ce qui a été la capitale du pays durant l’Empire Khmer.

Catastrophe pour l’environnement

Après avoir été classé parmi les monuments en péril de l’Unesco, le travail de l’agence des Nations-Unies et du comité international de coordination (CIC) d’Angkor ont permis de sauver le site et mieux encore, de le classer au Patrimoine Mondial en 1992. Mais le lieu est fragile et l’exploitation d’un parc aquatique à proximité est une mauvaise surprise, en particulier au niveau de la gestion de l’eau.

Les touristes consomment énormément d’eau, et le complexe proposera douze attractions aquatiques (dont une piscine-plage de 5.000 mètres carrés) qui vont énormément puiser dans la nappe phréatique. L’écosystème environnemental d’Angkor est fragile, rappelle l’Unesco. Le CIC-Angkor a recommandé de ne rien construire dans un rayon de 30 kilomètres des temples, mais NagaCorp a voulu être au plus près du site puisque Angkor Lake of Wonder sera placé à… 500 mètres du lieu.

Le projet de parc aquatique va coûter 290 millions d’euros, et à terme il devrait en rapporter 800 millions pour le Cambodge. Dans cette histoire, l’argent est le principal moteur puisque l’opérateur n’a même pas pris le temps de réaliser une étude d’impact environnemental.