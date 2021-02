Lentilles à réalité augmentée : où en est Mojo Vision ?

Mojo Vision se plaît à faire rêver le public avec des vidéos futuristes mettant en scène son concept de lentilles équipées de réalité augmentée. L’entreprise est encore très loin d’avoir un produit fini mais son alliance avec le japonais Menicon la fait avancer dans la bonne direction.

Les lentilles connectées de Mojo Vision nous avaient intrigués en 2020. Depuis, on n’en avait plus guère entendu parler. Comme le rappelle RMC, Mojo Vision continue cependant de plancher sur son produit. La société créée par des anciens d’Apple et de Google était, en effet, de nouveau présente au CES cette année. Et le mois précédent, elle avait annoncé une alliance avec le japonais Menicon, grand nom de la fabrication de lentilles. Grâce à ce partenariat Mojo Vision espère faire passer son appareil toujours au stade de prototype à celui de produit fini. Reste à voir si elle y parviendra.

Mojo Vision se plaît à faire rêver le public avec des vidéos futuristes. Dedans, les utilisateurs voient s’afficher de manière ultra-fluide et esthétique des informations en réalité augmentée telles que des indications GPS, les noms de personnes rencontrées ou -plus poétique- l’emplacement des constellations dans le ciel. Il reste cependant bien des défis à relever, pour arriver à de telles expériences.

En 2020, le journaliste de Wired qui avait eu droit à une démo soulignait d’ailleurs qu’il n’avait pas pu porter directement le prototype de lentille. L’aperçu de la future interface étaient donné via de bonnes « vieilles » lunettes de réalité virtuelle. Et si le prototype montré à l’époque intégrait déjà un écran miniature intégré, il ne comportait pas encore tous les capteurs dont un tel engin aurait besoin pour fonctionner correctement.

Le partenariat de Mojo Vision avec Menicon est cependant un signal encourageant. Les deux entreprises vont en effet étudier la possibilité d’industrialiser des lentilles dotées de fonctionnalités AR, analysant aussi bien les matériaux que le type de produit nettoyant que de tels produits nécessiteraient. Interrogé par VentureBeat, Mike Wiemer, ne cache pas son espoir de voir cet accord de développement avec Menicon se transformer en accord commercial si le produit s’avère viable. Le fait est que, selon les options AR qu’ils parviennent à proposer dessus, ce genre de lentilles pourrait ouvrir d’intéressantes perspectives notamment dans le domaine médical. C’est d’ailleurs sur les fonctions susceptibles d’aider des personnes malvoyantes que se concentre pour le moment Mojo Vision.