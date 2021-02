Espace : non la vidéo de Mars n’a pas été filmée par Perseverance

Depuis plusieurs jours, les internautes partagent ce qu’ils annoncent être la première vidéo enregistrée par le rover Perseverance. Il s’agit en fait d’images captées par Curiosty, auxquelles une fausse ambiance sonore a été ajoutée.

Explorer Mars grâce à la vidéo, c’est ce que la NASA espère faire avec son rover Perseverance. Après s’être posé avec succès sur la planète rouge, sur le cratère de Jezero, le dispositif a dévoilé ses premières images, en noir et blanc, puis en couleurs. Peu après, une vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. On y voit un panorama vidéo de la planète, avec ce qui est annoncé comme le premier son collecté depuis Mars. Si les images raviront les passionnés d’exploration spatiale, une ombre vient cependant noircir le tableau. Faussement attribuée au rover Persévérance, la vidéo date en fait de 2019 et a été capturée par le rover Curiosity. À ces images, qui n’en restent pas moins impressionnantes, une fausse ambiance sonore a été ajoutée pour gagner en réalisme. Pour écouter Mars, il faudra s’armer de patience. En effet, si Curiosity n’est pas équipé de micros, Perservance pourra quant à lui nous offrir un premier aperçu sonore de la planète rouge. Il vient de dévoiler des images en couleurs, mais n’a pas encore commencé son exploration. Pour suivre le périple de Perseverance, qui recherche des traces de vie ancienne sur la planète, il faudra donc se référer aux différents comptes de la NASA sur les réseaux sociaux.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Les premières images déjà détournées

2eme photo de Mars du rover Perseverance pic.twitter.com/LjHwELYjFJ — Complots Faciles (@ComplotsFaciles) February 19, 2021

👽📞🏫🚀"Perseverance en février, paiera tout le reste de l'année "😁 c'est un nouveau Proverbe que je viens d'inventer 👌 pic.twitter.com/eP7PbPIA3X — LAURISA (@lauri_sabelle) February 20, 2021

Il aura fallu 2 jours à #Perseverance pour le retrouver pic.twitter.com/SK8SAxNbUC — piero 😷 (@Pi3ro78280) February 20, 2021

Sur le net, les internautes s’en sont donné à cœur joie. Les premières images dévoilées par le rover ont déjà été détournées à de nombreuses reprises. E.T, Dark Vador et même Perceval de Kaamelott, nombreux sont les personnages de la pop culture à s’incruster sur les clichés. Plusieurs internautes espèrent aussi que l’arrivée du rover sur la planète rouge permettra de retrouver Matt Damon, héros du film Seul sur Mars. Même Bernie Sanders, ancien candidat démocrate aux élections américains s’est offert un voyage sur la planète, emmitouflé dans son manteau. Nul doute que les prochains clichés de Perserverance connaîtront le même sort, pour notre plus grand plaisir.