Lunettes connectées : Samsung va-t-il devancer Apple ?

Un leaker vient tout juste de partager deux vidéos montrant des lunettes à réalité augmentée signées Samsung en action.

Si les Google Glass présentées en 2013 semblaient plutôt révolutionnaires, les lunettes de réalité augmentée ne se sont pas imposées pour autant, faute d’une technologie assez mature. Pourtant, ce concept est toujours dans les cartons de nombreux constructeurs, à commencer par Apple et ses fameuses Glass qui font régulièrement parler d’elles. Mais la Pomme n’est pas la seule entreprise à avoir des projets dans le secteur. On peut notamment citer Facebook, Microsoft, mais aussi… Samsung. Justement, un leaker vient tout juste de dévoiler deux vidéos dans lesquelles on peut voir les futures lunettes connectées de Samsung en action, et c’est particulièrement alléchant.

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

Comme on peut le voir dans ces vidéos, Samsung prévoirait de lancer deux variantes de ses lunettes, dont un premier appareil baptisé « Glasses Lite », et un second simplement appelé « Glasses ». Le premier permettrait de projeter un écran virtuel n’importe où dans votre environnement. Vous pourriez y regarder des films, des séries, jouer aux jeux vidéo, ou tout simplement l’utiliser comme moniteur d’ordinateur avec le mode DeX, qui mettra à profit votre smartphone Samsung en le transformant en véritable petit ordinateur d’appoint. Les lunettes seraient compatibles avec l’écosystème du constructeur sud-coréen, dont sa Galaxy Watch, et auraient la faculté de se transformer en lunettes de soleil au besoin, en teintant leurs verres pour vous laisser voir l’écran virtuel lorsque vous faites face à une fenêtre, par exemple.

La seconde vidéo, qui met en scène les « Glasses », nous montre un concept autrement plus évolué. Cette fois, l’appareil pourrait faire apparaître des objets en réalité augmentée dans votre environnement et vous laisser interagir avec, un peu à la façon de l’Hololens de Microsoft et probablement des futures Apple Glass. On y retrouverait également toutes les possibilités des Glasses Lite. Reste à voir si ces vidéos sont purement conceptuelles ou si l’on voit là de futurs produits de Samsung. 9To5Google note néanmoins que, même si la technologie d’affichage AR utilisée sur ces lunettes n’est pas clairement définie, il y a quelques détails qui nous laissent penser que ces lunettes pourraient ne pas être qu’un concept mais bien un produit au développement plus avancé, comme le laisse supposer cet énigmatique bloc carré placé derrière les verres teintés.

Pour l’heure, on ne sait pas quand le constructeur compte se lancer dans le secteur. Du côté d’Apple, le projet aurait été repoussé et les rumeurs parlent du lancement d’un casque de réalité virtuelle en amont des lunettes, afin de leur préparer le terrain. Un analyste de JP Morgan estime quant à lui que les Apple Glass pourraient débarquer dès le début de l’année 2022 à un prix qui avoisinerait les 1000 dollars.