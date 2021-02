Ce titre Nintendo 64 inachevé vient de fuiter en version jouable !

Les fans de retro gaming peuvent encore une fois remercier les collectionneurs de jeux puisqu’une nouvelle pépite vient de fuiter. Il s’agit du jeu Dinosaur Planet, un titre de Rare jamais publié. Dinosaur Planet était un jeu originellement conçu pour la console N64 de Nintendo, mais qui a été transformé plus tard pour devenir le jeu Star Fox Adventures, jouable sur GameCube. Le jeu originel a donc été publié par Forest of Illusion qui précise que, bien que cette version soit jouable, elle est loin d’être parfaite.

Today we have released Dinosaur Planet by Rare for Nintendo 64. The development was halted and moved to the GameCube, where it was then released as Star Fox Adventures. Enjoy! (More info in this thread).

Link to the dump:https://t.co/gQGGcU4vJK pic.twitter.com/Orub7RU3fa

— Forest of Illusion (@forestillusion) February 20, 2021