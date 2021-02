Netflix va télécharger automatiquement les séries que vous pourriez aimer

Annoncée en décembre 2019, la fonctionnalité « téléchargement pour vous » débarque enfin sur tous les smartphones Android. Elle permet de visionner hors ligne, une sélection de séries et films censés vous plaire, et repose sur l’algorithme de la plateforme.

En décembre 2019, Netflix expérimentait une nouvelle fonctionnalité pour faciliter la vie des spectateurs nomades. Plus d’un an plus tard, elle débarque enfin sur tous les terminaux fonctionnant sous Android. Baptisée « Téléchargés pour vous », elle repose sur l’algorithme de recommandation de la plateforme. Concrètement, Netflix va identifier des contenus susceptibles de vous plaire dans son catalogue, et ensuite les ajouter à votre bibliothèque. Vous pourrez ensuite choisir parmi la sélection et les regarder hors-ligne. Concrètement, si vous avez aimé La Chronique des Bridgerton, Netflix pourra automatiquement télécharger les films et séries du même genre, comme par exemple Gossip Girl ou l’adaptation d’Orgueil et Préjugés. Pour les séries, quelques épisodes seront à disposition, histoire de voir si vous accrochez à l’intrigue. Selon TechCrunch, tous les contenus disponibles sur la plateforme seront susceptibles d’être téléchargés, et pas uniquement les créations originales. En revanche certains contenus, qui n’étaient déjà pas disponibles au téléchargement, seront indisponibles. La faute aux licences qui empêchent les utilisateurs de Netflix de bénéficier d’une copie numérique. Pour activer « téléchargement pour vous », il suffit de se rendre dans les paramètres de l’application. À cet endroit, il sera possible de déterminer la quantité de stockage à lui allouer. Vous pourrez ainsi décider de consacrer entre 1, 3 et 5 GB. Les téléchargements ne seront lancés qu’une fois votre smartphone connecté à un Wifi, histoire d’économiser les datas de vos forfaits.

Netflix continue d’améliorer l’expérience utilisateur de son application. Avec « téléchargement pour vous », elle espère faciliter la vie des spectateurs nomades qui n’auraient pas accès à une connexion digne de ce nom, notamment lors des trajets. C’est aussi un moyen pour la firme de s’imposer dans certains pays, où la connexion cellulaire ne permet pas de regarder une série en streaming. Netflix a noté qu’aux États-Unis, la fonctionnalité a été largement utilisée. Plus largement, la firme de Reed Hastings espère recommander plus de nouvelles productions. « Nous souhaitons vous faciliter la découverte de votre prochaine nouvelle série préférée, que vous soyez connecté ou non » s’est réjouit Patrick Flemming, directeur de l’innovation produit chez Netflix dans un communiqué. Pour l’instant, elle n’est disponible que sur les smartphones Android. Le déploiement sera progressif et tous les téléphones ne pourront pas y accéder immédiatement. Pour iOS, il faudra patienter encore un peu, elle sera disponible au courant de cette année 2021.