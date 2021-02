Charger un smartphone ou un objet connecté sans-fil, et à distance, c’est le projet de la marque Oppo, qui va présenter un nouveau concept de recharge sans contact baptisé Over The Air.

Après Motorola et Xiaomi, qui présentaient il y a quelques semaines un concept de recharge sans-fil innovante, capable d’alimenter un appareil compatible sans contact, c’est au tour du géant Oppo de présenter sa propre solution de recharge censée révolutionner notre quotidien. La marque a en effet dévoilé une courte vidéo publiée sur le réseau social chinois Weibo, dans laquelle on peut découvrir le téléphone enroulable Oppo X1 2021, ainsi qu’un prototype de recharge nouvelle génération, baptisé OTA, pour Over The Air. Comme on peut le constater dans la vidéo, le support de recharge d’Oppo ne diffère pas vraiment des chargeurs Qi actuellement sur le marché. Hormis sa taille plus imposante, il permet une recharge sans-fil classique, qui a la particularité de ne pas s’interrompre lorsque l’utilisateur soulève son smartphone pour l’utiliser. Contrairement à Xiaomi en revanche, la distance autorisée entre le support et l’appareil à charger semble beaucoup plus restreinte.

L’idée paraît prometteuse, et bien que moins impressionnante que Xiaomi, qui autorise plusieurs mètres de distance entre un smartphone et son boitier de charge à distance Mi Air Charg, ce nouveau concept OTA présenté par Oppo pourrait s’avérer bien pratique au quotidien, en offrant plus de flexibilité lors de la charge sans-fil. Pour le moment, on en sait encore très peu sur le projet. On ignore par exemple si le chargeur nécessitera des smartphones pensés pour la charge Over The Air, ou si une simple compatibilité avec la recharge à induction suffira. L’entreprise devrait cependant nous offrir quelques éclairages cette semaine à l’occasion du MWC de Shanghaï, qui débute aujourd’hui, et durera jusqu’à jeudi.