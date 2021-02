Apple a doublé Samsung fin 2020, pour la première fois depuis 2016

Au dernier trimestre 2020, Apple a délogé Samsung de son trône de plus gros vendeur de smartphone au monde, avec près de 80 millions d’iPhone vendus. Samsung reste néanmoins premier sur l’année entière.

Apple a définitivement réussi son lancement de l’iPhone 12, si l’on en croit les chiffres records communiqués fin janvier sur son chiffre d’affaire du dernier trimestre de l’année dernière. Mieux encore, pour la première fois depuis 2016, Apple est parvenu à déloger Samsung et prendre la première place des plus gros vendeurs de smartphones au monde au cours du dernier trimestre 2020, comme l’indique une étude toute fraîche du cabinet Gartner. « Le lancement des iPhone 5G de la série 12 a aidé Apple à engranger une croissance à deux chiffres au 4e trimestre 2020 » explique l’étude.

Au quatrième et dernier trimestre 2020, Apple aura vendu près de 80 millions de smartphones, contre 70 millions à la même période en 2019. Avec ce chiffre record, la firme de Cupertino parvient à faire passer sa part de marché de 17,1% à 20,8%, et à se hisser à la première place devant Samsung, qui a vendu 62 millions d’appareils. À la suite de ce classement, on retrouve des constructeurs chinois en pleine expansion : Xiaomi, avec 43,4 millions de smartphones vendus, OPPO, avec 34,4 millions d’appareils vendus, et enfin Huawei avec 34,3 millions d’appareils vendus.

Mais si Apple a pris la tête du classement en fin d’année dernière, Samsung reste leader sur l’année entière, avec près de 253 millions de smartphones vendus, malgré des ventes qui ont reculées de 14,6%. Apple écope tout de même de la seconde place des plus gros vendeurs de smartphones au monde en 2020, avec près de 200 millions d’iPhone vendus, et en retrouve enfin Huawei sur la dernière marche du podium, en net recul de 24,1% en raison de l’embargo américain décidé par Donald Trump, qui l’empêche toujours d’utiliser les services de Google sur ses derniers smartphones.