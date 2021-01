Xiaomi présente le Mi Air Charge, la charge sans fil à distance

Cela pourrait devenir une petite révolution dans nos vies de technophiles. Le constructeur Xiaomi innove encore une fois, en présentant la Mi Air Charge, une technologie de charge sans-fil capable d’alimenter des appareils à distance.

Xiaomi vient peut-être d’inventer le futur de la recharge sans-fil. La marque vient de présenter sa nouvelle technologie Mi Air Charge, capable de recharger les appareils à distance. Concrètement l’objet se présente comme un imposant bloc rectangulaire à placer dans un coin de votre salon ou sur votre bureau. Une fois branché, ce dernier sera ensuite capable d’alimenter tous les appareils placés autour de lui, comme des smartphones, des écouteurs ou des smartwatches. En plus de permettre le chargement de plusieurs appareils en simultané, l’objet possède surtout un avantage de taille, puisque selon le communiqué de presse envoyé par l’entreprise chinoise, il pourra charger des appareils jusqu’à plusieurs mètres de distance, sans baisse d’intensité au niveau de la puissance de charge, qui sera de 5W. Sans entrer dans les détails, la marque explique que ce nouveau concept repose sur la transmission d’énergie, via cinq antennes capables de déterminer l’emplacement exact de l’objet à charger. On est donc très loin de la simple charge sans fil à induction.

Et niveau santé ?

Outre le fait que la charge 5W ne figure pas parmi les plus rapides du marché, cette nouvelle technologie présentée par Xiaomi, et bien que particulièrement intéressante, pose de sérieuses questions concernant la santé de ses utilisateurs, particulièrement exposés aux ondes de l’objet. Il y a évidemment fort à parier qu’avant d’être commercialisée, la Mi Air Charge devra au préalable être approuvée par nos organismes de santé. La technologie ne devrait donc pas arriver tout de suite dans nos salons. Pour le moment, aucune compatibilité avec un smartphone de la marque n’a d’ailleurs été annoncée.