Cette extension imagine un Internet sans les géants du web

À tous ceux qui se sont déjà demandé à quoi ressemblerait le web sans Google, Amazon, Microsoft ou Facebook, cette extension a la réponse.

À quoi ressemblerait le web sans Google, Amazon, Facebook ou Microsoft ? A priori, à pas grand-chose. Pour en avoir le cœur net, Big Tech Detective a imaginé une extension pour navigateur, capable de bloquer toutes les pages utilisant des adresses IP appartenant aux géants de la tech. L’occasion de s’interroger sur la position largement monopolistique du Big Four, et de constater qu’un internet sans eux est aujourd’hui devenu quasiment impossible.

Naviguer sans Big Four ? Mission impossible

Après seulement quelques heures de (tentatives) de navigation sous Big Tech Detective, le constat est sans appel. Non seulement l’extension bloque toutes les pages appartenant à Google (y compris les résultats de recherche), Amazon, Facebook et Microsoft, mais elle interdit aussi les sites tiers utilisant des ressources provenant des GAFAM. Autant vous dire qu’il est presque impossible de faire la moindre recherche de manière classique. Même les alternatives généralement considérées comme plus respectueuses de la vie privée comme DuckDuckGo, ou encore Ecosia sont bloquées, car elles utilisent des ressources provenant de Microsoft et Google pour fonctionner. Concernant le site du Journal du Geek, même constat, puisqu’il utilise des ressources issues de Google et Amazon.

Actuellement, l’extension est uniquement disponible sur Chrome (le navigateur de… Google), et devrait prochainement être accessible pour Firefox. Évidemment, cette extension n’a pas pour vocation à être utilisée au quotidien, mais plutôt de nous faire prendre conscience de l’omniprésence des GAFAM dans notre quotidien. À noter qu’il est également possible de paramétrer quel géant du web on veut bloquer. Big Tech Detective propose également un mode spectateur, qui ne restreint pas la navigation, mais donne un aperçu des sites visités sur la journée.