Google : bientôt un Pixel pliant avec un écran signé… Samsung ?

Dès cette année, Google pourrait se lancer dans la bataille des smartphones pliants avec un Pixel pliable. La firme miserait sur Samsung Display pour concevoir son écran.

Après Samsung, Huawei ou encore RAZR, Google devrait se lancer dans la guerre des smartphones pliants en lançant un premier modèle, dès cette année. 9To5Google avait déjà mis la main sur divers documents mentionnant cet énigmatique Pixel à écran pliable, dont le lancement serait prévu avec les Pixel 6, mais voilà qu’on en apprend un peu plus sur l’appareil, et notamment sur son écran. D’après le média coréen The Elec, Google devrait collaborer avec Samsung Display afin de concevoir l’écran de son Pixel pliant. L’article mentionne notamment un « panneau OLED pliable d’environ 7,6 pouces », soit une dalle flexible relativement similaire à celle qu’on peut retrouve à l’intérieur du Galaxy Z Fold 2.

Pour l’heure, Samsung Display reste en effet le fournisseur principal d’écrans pliables dans le monde. La firme bénéficie de l’aura de ses produits pliants, comme le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold 2, qui, bien que vendus très chers, ont été encensés par les critiques spécialisées. En faisant ce choix, Google bénéficierait donc d’une des dalles les plus avancées du marché, et cela permettrait à son smartphone pliant de devenir une référence immédiate, d’autant que la firme a également la main sur le logiciel avec Android, et pourrait donc imaginer de nouveaux usages adaptés aux pliables. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à un produit au rabais : Google pourrait bien suivre Samsung au niveau de la tarification de son smartphone pliant, puisque cette technologie reste encore très onéreuse.

On peut néanmoins compter sur les marques chinoises pour faire baisser les prix. Xiaomi, connu pour ses excellents rapports qualité/prix, envisage lui aussi de lancer un smartphone pliant doté d’un écran flexible de 8 pouces, tandis qu’Oppo a récemment dévoilé ses projets dans le secteur avec son concept de smartphone à écran coulissant. De plus, pour les constructeurs qui chercheraient une solution clé en main pour se fournir en dalle pliable, le big boss de la division mobile de Samsung promet que cette technologie devrait devenir « accessible à tous » avec un élargissement de leur « portefeuille de produits pliables ». Enfin, reste à démocratiser ce type d’appareil, et pour cela, on attend Apple de pied ferme. La firme de Cupertino développerait en secret deux variantes d’iPhone pliants, mais il faudra certainement se montrer patient avant de les découvrir.