Xbox Live Gold : découvrez les jeux gratuits du mois de mars !

Au programme, trois jeux de tir de types différents, pour plaire aux fans de combats et de bains de sang, et un jeu de gestion vous transportant dans les îles Caraïbes !

Alors que le mois de mars approche à grand pas, Microsoft dévoile la liste des jeux qui vont débarquer dès la semaine prochaine pour les abonnés Xbox Live Gold. Ils sont quatre en tout et semblent presque tous être des jeux de tir. Le premier jeu est Warface : Breakout. Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne, comme les jeux Call of Duty Black Ops par exemple. Les développeurs du titre ont même prévu un événement du 8 au 22 mars, qui accordera des récompenses spéciales à tous les joueurs qui s’essayeront au mode de jeu match à mort par équipe. Le jeu sera disponible du 1er au 31 mars. Le deuxième titre est Vicious Attack Llama Apocalypse (VALA). C’est un jeu un peu plus excentrique puisqu’il s’agira d’incarner un robot tueur dans une ville post-apocalyptique infestée par les damas. Vous l’avez bien compris, vous devrez tuer ces lamas afin d’avancer dans votre quête et de battre le Llamanati. Le jeu sera disponible du 15 mars au 16 avril, et ça vaut clairement le détour, comme vous pouvez le constater en visionnant la bande-annonce du titre, ci-dessous.

Le troisième jeu est Metal Slug 3, qui est un jeu de type run and gun du studio japonais SNK. Il est d’abord sorti en 2000. Cela promet donc une ambiance rétro ! Le jeu sera disponible du 1er au 15 mars. Et enfin, le dernier jeu qui débarque bientôt c’est Port Royale 3. C’est un jeu complètement différent des autres puisqu’il s’agit d’un jeu de gestion, autrement dit un jeu où vous devez construire et gérer votre propre ville, ou dans ce cas votre île de pirates dans les Caraïbes. Vous pouvez également combattre les autres joueurs ou commercer. Pour rappel, le Xbox Live Gold est inclus dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate disponible pour 12,99 euros par mois, ou disponible séparément pour 6,99 euros par mois.