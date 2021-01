Xbox Live Gold : Microsoft augmente ses tarifs aux Etats-Unis

Le service de jeu vidéo proposé par Microsoft va augmenter le prix de son abonnement, pour le moment seulement aux États-Unis.

L’annonce vient d’être officialisée par l’entreprise américaine, même si elle commençait depuis déjà quelques jours à agiter les réseaux sociaux. Tandis que beaucoup de joueurs délaissent le service de jeu vidéo Xbox Live Gold, Microsoft décidé cette année d’augmenter le prix de son abonnement, prouvant peut-être au passage son envie de continuer d’investir dans son service console.

Un service vieillissant

Concurrent direct des services PlayStation Plus et Nintendo Switch Online, le service Xbox Live Gold permet aux joueurs d’accéder aux fonctionnalités de jeu en ligne sur leur console Xbox One et Xbox Series X, ainsi que de profiter d’une sélection de titres offerts chaque mois. Il s’agit du plus ancien service proposé par Xbox, et il faut admettre que depuis l’arrivée du Xbox Game Pass, et notamment du Pass Ultimate, qui regroupe cloud gaming et jeu en ligne, l’offre n’est plus aussi attrayante qu’elle pouvait l’être à son lancement il y a 18 ans.

Le prix du Xbox Live Gold devrait donc augmenter, en passant de 9,99$ à 10,99$ pour un mois d’abonnement. De son côté, le pass pour six mois d’abonnement sera désormais vendu à 59,99$, soit le prix actuel d’un pass 12 mois. L’offre permettant de bénéficier d’un an d’abonnement semble d’ailleurs avoir disparu de la vente.

Pousser les joueurs vers le Game Pass

Une hausse conséquente, que l’entreprise justifie par une réévaluation de ses services, tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses par la suite : “Nous évaluons périodiquement la valeur et le prix de nos services afin de refléter les changements sur les marchés régionaux et de continuer à investir dans la communauté Xbox. Nous procéderons à des ajustements de prix pour le Xbox Live Gold sur certains marchés”. Concrètement, aucune amélioration du service ne sera proposée avec cette augmentation. Une situation qui risque de décourager certains joueurs, qui seront sans surprise, plus tentés de se tourner vers le service Xbox Game Pass Ultimate, actuellement proposé à 12,99$ par mois, et qui permet non seulement de profiter du service Xbox Live Gold, mais aussi d’un large catalogue de cloud gaming sur console, PC et appareils mobiles Android.