State of Play : Ratchet & Clank, jeux PC… Ce qu’on sait sur l’événement de demain !

Sony a fait plusieurs annonces concernant ses prochains jeux, l’avenir des jeux PC et le retour du « Play At Home ». Découvrez tous les détails de ces annonces ici !

Cela fait quelques jours que Sony bombarde ses joueurs d’annonces toutes plus croustillantes les unes que les autres, notamment à propos d’un State of Play qui arrive de manière imminente ! Il aura lieu ce jeudi 25 février à 23h (heure française) et durera une trentaine de minutes. Sony donnera des nouvelles de 10 jeux différents qui vont sortir sur PS4 et PS5 avec des jeux first-party comme des jeux third-party. Sony précise qu’aucune information concernant le matériel (aka les stocks de la PlayStation 5) ne sera au programme. Les joueurs attendent déjà des nouvelles des jeux exclusifs présentés avant la sortie de la console dernière génération, tels que God of War Ragnarok ou encore Horizon Zero Dawn. Il se pourrait que Sony communique aussi à propos de Ratchet & Clank Rif Apart, qui va sortir le 11 juin prochain.

Concernant ce dernier, Sony a également annoncé que le jeu Ratchet & Clank sorti en 2016 sera gratuit pour les joueurs PS4 et PS5 à l’occasion de son initiative « Play at Home » (jouer à la maison). C’est une initiative que Sony avait démarré l’année dernière afin d’encourager les gens à rester chez eux pour endiguer la pandémie mondiale. L’entreprise remet donc le couvert cette année en mettant une sélection de jeux disponibles gratuitement du mois de mars au mois de juin. Le premier jeu offert est donc Ratchet & Clank qui sera téléchargeable du 1er au 31 mars. Le deuxième jeu qui devrait arriver en avril n’a toujours pas été dévoilé. Pour tous les fans d’animés, la période d’essai gratuite de Wakanim va égaement être étendue à partir du 25 mars. Sony reviendra avec les détails de cette offre un peu plus tard.

L'initiative Play at Home revient le 1er mars, avec le coup d'envoi de quatre mois d'offres de jeux et divertissements sur PlayStation : https://t.co/lJzM4RYmSG pic.twitter.com/uxsbXMJWc4 — PlayStation France (@PlayStationFR) February 23, 2021

Enfin, l’entreprise japonaise a annoncé vouloir apporter plus de ses jeux sur PC, à commencer par Days Gone. Le jeu de survie zombie va débarquer sur PC dès le printemps 2021. Aucun autre titre n’a été dévoilé pour l’instant mais Sony semble de plus en plus ouvert au marché des jeux PC. En effet, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a déclaré qu’ils ont l’opportunité « d’exposer [nos] superbes jeux à un public plus large et de reconnaître l’économie du développement des jeux, qui n’est pas toujours directe ». Il a aussi admis qu’il était plus facile maintenant qu’avant de transposer un jeu console sur PC. C’est donc une décision évidente à prendre pour l’entreprise qui souhaite accroître son audience.

Surprise. #DaysGone comes to PC this spring. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/vcSYSKgOtn — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) February 23, 2021